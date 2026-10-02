Hit Kingdom Come: Deliverance II už utržil pět miliard korun, provozní zisk studia se blíží miliardě

Česká historická hra Kingdom Come: Deliverance II představuje z finančního hlediska mimořádný úspěch. Společnost Warhorse Studios, která RPG titul odehrávající se ve středověku vytvořila, v posledním fiskálním roce končícím letos v březnu vykázala tržby skoro 1,9 miliardy korun se ziskem po zdanění 733 milionů korun. Provozní zisk pak přesáhl 934 milionů korun.
Podle serveru Lupa.cz je ale k těmto číslům nutné přičíst i hospodaření z předchozího finančního roku, kdy české herní studio dosáhlo tržeb 2,7 miliardy korun. Šlo přitom o silnější období, protože právě tehdy druhý díl Kingdom Come vyšel, díky čemuž se prodalo velké množství kopií za plnou cenu. Dosavadní celkové tržby tak činí minimálně 4,6 miliardy korun, přičemž je pravděpodobné, že ani v posledních měsících se prodeje nezastavily, takže celkové tržby už dosáhly pěti miliard korun.
Studio Warhorse se i díky úspěchu série Kingdom Come výrazně rozrostlo a založilo novou pobočku v Brně. Firma aktuálně pracuje třeba na dalším pokračování Kingdom Come nebo na RPG hře ze světa Pán prstenů, respektive Středozemě.
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Hry Kingdom Come: Deliverance II se do letošního června prodalo přes šest milionů kopií. U jedničky bylo toto číslo ještě o několik milionů kusů vyšší, dvojka ale hranici šesti milionů překonala výrazně rychleji.