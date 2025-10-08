Google nasadil v Česku chytré vyhledávání. Média se obávají ztráty návštěvnosti

Google spouští v Česku takzvaný Režim AI (AI Mode), který zásadně promění způsob, jakým lidé vyhledávají informace. Novinka, na kterou upozornil web Lupa.cz, umožňuje klást Googlu celé otázky a dostávat stručné, shrnuté odpovědi namísto tradičního seznamu odkazů.
Uživatelé mohou s vyhledávačem vést konverzaci, upřesňovat dotazy a vracet se k předchozím odpovědím. Podle Googlu má tento způsob přinést rychlejší a přesnější nalezení informací, zároveň ale vyvolává obavy médií a vydavatelů, že uživatelé přestanou klikat na původní zdroje.
Technologický gigant argumentuje tím, že AI Mode zvyšuje kvalitu výsledků a délku dotazů, čímž má přinést „hlubší porozumění“ tématům.
Součástí strategie je i rozvoj tzv. agentního nakupování – umělé inteligence, která za uživatele vyhledá a objedná zboží. Google zároveň představil nový Agent Payments Protocol (AP2), který má umožnit transakce mezi AI agenty.