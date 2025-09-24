Globální ambice za miliardy eur. Revolut zrychluje expanzi, cílí na 100 milionů klientů a otevírá novou centrálu v Londýně

Fintech patří k nejrychleji rostoucím sektorům finančního trhu a mezi jeho nejviditelnější hráče patří Revolut. Ten nyní otevřel svoji novou globální centrálu v londýnském Canary Wharf a současně představil ambiciózní vizi dalšího růstu. Fintechový gigant, který dnes obsluhuje více než 65 milionů zákazníků po celém světě, chce do poloviny roku 2027 dosáhnout hranice 100 milionů uživatelů. Součástí strategie je rovněž vstup na více než 30 nových trhů do roku 2030.
Aby firma podpořila tento růst, plánuje během příštích pěti let investice ve výši 11,5 miliardy eur (téměř 279 miliard korun), které mají přispět ke vzniku 10 tisíc nových pracovních míst po celém světě a zajistit financování expanze na hlavních trzích. Z celkové částky půjde 3,4 miliardy eur (přes 82 miliard korun) do Velké Británie, miliarda eur (více než 24 miliard korun) do francouzského centra pro západní Evropu a 425 milionů (více než 10 miliard korun) na rozvoj operací ve Spojených státech. Další miliardy mají směřovat do Latinské Ameriky, asijsko-pacifického regionu, Afriky i na Blízký východ.
Rozvoj se netýká jen retailových služeb, ale i firemního segmentu. Divize Revolut Business, která nabízí finanční řešení pro podniky, nedávno překročila v ročních příjmech hranici jedné miliardy dolarů (20,6 miliardy korun). Společnost tak potvrdila, že její byznysová část dokáže generovat stabilní zisky a zároveň redefinuje podobu firemních financí na globální úrovni, přičemž platforma dnes zpracovává přes čtyři miliony plateb měsíčně pro obchodníky po celém světě.
Silnou uživatelskou základnu má Revolut také v Česku. Letos v březnu překonal hranici jednoho milionu zákazníků, což z něj v tu dobu udělalo druhou nejstahovanější bankovní aplikaci na trhu. V červenci navíc pro české klienty spustil spořicí účty s okamžitým přístupem pro firmy i jednotlivce.
„Naším posláním vždy bylo zjednodušit finance zákazníkům a naše vize stát se první skutečně globální bankou je nejvyšším vyjádřením této ambice. Nová globální centrála v Londýně je tak odrazovým můstkem pro naši budoucnost,“ uzavírá spoluzakladatel a šéf Revolutu Nik Storonsky.