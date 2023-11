Gigafactory na výrobu baterií zatím nebude. Volkswagen vzdal plány na její vybudování

Gigafactory na baterie do elektromobilů, kterou zvažoval postavit v Líních u Plzně koncert Volkswagen, nevznikne. Firma plány na výstavbu obří továrny stáhla. Odůvodňuje to tím, že kvůli pomalejšímu náběhu elektromobility v Evropě není důvod továrnu zatím stavět. V prohlášení pro média to uvedl to předseda představenstva koncernu Volkswagen Oliver Blume.





Ten o stavbě gigafactory jednal v pondělí i s premiérem Petrem Fialou a ministrem průmyslu Jozefem Síkelou. Ani to ale rozhodnutí Volkswagenu nezměnilo. Šéf automobilky navíc řekl, že koncern vybral tři jiná místa pro výrobu bateriových článků vybraly – německý Salzgitter, španělskou Valencie a a St. Thomas v Kanadě. Výroba v těchto závodech má dostatečnou kapacitu, aby pokryla současné potřeby.





Vláda po krachu jednání s Volkswagenem přesto doufá, že v Česku gigafactory vznikne. Ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela po dnešním jednání vlády řekl, že se jedná s dalšími pěti potenciálními investory. Premiér Petr Fiala označil výstavbu za prioritu vlády. Továrna by ale nemusela vzniknout právě u Plzně.