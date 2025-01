Fotbal nadevše. Nejprodávanější videohrou loňského roku v Česku byl nástupce legendární „FIFY“ EA Sports FC 25

Začátek roku představuje ideální čas na bilancování roku předešlého. A platí to pro cokoliv. Tedy i pro videoherní průmysl, pochopitelně.





Kterému z titulů se vloni z hlediska prodejů dařilo ze všech nejvíce? Na to se ve svém již tradičním žebříčku zaměřuje přední tuzemský prodejce gamingu a herního příslušenství JRC a Smarty.cz. Z něj vyplývá, že ač českým fanouškům dělali v posledních letech na světové scéně radost spíše hokejisté než fotbalisti, co do popularity – tedy minimálně v rámci zmíněného videoherního průmyslu – má kopaná jednoznačně navrch. Právě fotbalová EA Sports FC 25 se totiž coby nástupce legendární série FIFA stala vloni v Česku tou nejprodávanější novinkou i krabicovou hrou vůbec.

„Ne nadarmo je fotbal označován za nejoblíbenější sport na světě. Potvrzují to i prodeje her. Titulu samozřejmě k oblíbenosti pomáhá skutečnost, že ho najdeme na všech platformách: od starých generací konzolí až po ty nové, stejně jako handheld konzole jako třeba Switch až po PC,“ uvádí za prodejce Petr Kratochvíl.

Hokej, respektive hokejová NHL 25, skončila na celkovém třetím místě. Mezi oba zmíněné tituly se vklínila akční plošinovka Astro Bot, v rámci níž hráč v roli fiktivního robota cestuje po galaxiích, kde pátrá po ztracených přátelích. Stříbrnou příčku hra obsadila navzdory skutečnosti, že si ji její fanoušci mohou vychutnat výhradně na konzolích PlayStation.

„Oblíbenost PlayStation 5 je ale naprosto zjevná a hráčská základna velká. Astro Bot ještě navíc potvrzuje vysokou kvalitu exkluzivních titulů, které vychází právě pro PlayStation (ačkoliv pak mnoho z nich následně míří i na PC), ale taky skutečnost, že i nenáročná, ale herně extrémně nápaditá záležitost dokáže zaujmout velkou skupinu hráčů, od těch nejmenších až po ty největší,“ doplňuje Kratochvíl, podle kterého je zmíněná konzole PlayStation 5 se svým 44procentním tržním podílem zároveň nejčastěji prodávaným herním zařízením ze všech. Následuje Nintendo Switch (25 procent), TIGO PC (21 procent) a Xbox Series (10 procent).

TOP 10 novinek roku 2024 dle prodejů

Pořadí Název 1. EA Sports FC 25 2. Astro Bot 3. NHL 25 4. Call of Duty: Black Ops 6 5. Tekken 8 6. Prince of Persia. The Lost Crown 7. Farming Simulator 25 8. Silent Hill 2 Remake 9. Rise of the Ronin 10. Dragon's Dogma 2

Zdroj: JRC a Smarty.cz