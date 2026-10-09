Fond Simony Kijonkové investuje do vývojáře čipů pro neurotechnologie. Mohou pomoci s léčbou Parkinsona i deprese

Krátce poté, co se fond JSK Investments podnikatelky Simony Kijonkové zúčastnil Series A kola amerického startupu Andromeda Surgical, oznámil další investici v oblasti zdravotnických technologií. Tentokrát se zapojil do investičního kola britské společnosti MintNeuro, která vyvíjí specializované čipy pro neurotechnologie. Firma v něm získala celkem pět milionů dolarů, tedy zhruba 109 milionů korun.
Londýnská společnost, která vznikla jako spin-off Imperial College London, vyvíjí polovodičovou platformu pro zařízení pracující s nervovými signály. Její čipy mají najít využití například v mozkových implantátech, neurostimulátorech či nositelné elektronice. Získané peníze MintNeuro využije k uvedení produktů na trh, rozšíření dodávek předsériových čipů partnerům a posílení své pozice zejména ve Spojených státech.
Právě tato zařízení otevírají nové možnosti diagnostiky a léčby neurologických a psychiatrických onemocnění, od Parkinsonovy nemoci a epilepsie po depresi či ztrátu sluchu. Jejich vývoj ale vyžaduje čipy, jež splňují specifické nároky na velikost, spotřebu energie, bezpečnost i kvalitu zpracování nervových signálů. MintNeuro proto vyvíjí modulární technologii, která umožňuje vytvářet menší a úspornější zařízení a usnadnit jejich cestu od výzkumu ke klinickému využití.
Technologii firmy už testují či využívají výrobci neurálních zařízení, výzkumné týmy i vývojoví partneři, mezi něž patří společnosti Motif Neurotech a Amber Therapeutics. S první z nich firma MintNeuro uzavřela víceletou smlouvu na dodávky čipů pro minimálně invazivní neurostimulátor, který se má zpočátku zaměřit na léčbu deprese odolné vůči běžné farmakoterapii.
„Neurotechnologie dnes nebrzdí nedostatek nápadů, ale hardware. MintNeuro tuto mezeru zaplňuje platformou, na které může stavět celé odvětví,“ říká investiční ředitelka JSK Petra Cihlářová s tím, že investice zapadá do dlouhodobých priorit fondu, mezi něž patří zdravotnictví a špičkové technologie. Zmíněné investiční kolo vedl fond Odyssey Ventures a kromě JSK Investments se zapojily také 33East a Alumni Ventures či stávající investoři včetně Empirical Ventures a Jumpspace Ventures.