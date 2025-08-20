Firmy si všímají větší produktivity zaměstnanců díky zapojení AI. Velká část pracovníků se ale jejích důsledků nadále obává, ukazuje průzkum

Šest z deseti evropských zaměstnanců věří, že zapojení umělé inteligence (AI) ovlivní způsob toho, jak pracují. Neshodnou se nicméně už na tom, jestli je to dobře, či nikoliv. Na 58 procent lidí se zásahů AI do jejich práce neobává, zbytek se však nadále na ni dívá skrze prsty. Ukazuje to nová studie EY European AI Barometer 2025, jíž se zúčastnilo na 4 942 respondentů z 21 různých odvětví.
K podobným závěrům navíc dospěl i další průzkum uvedené poradenské společnosti, takzvaný EY Entrepreneurship Barometer, který za tímto účelem vyzpovídal celkem 1 031 zástupců malých, středních i větších firem z 16 zemí regionu CESA. Představitelé českých podniků se v jeho rámci nechali slyšet, že od nové technologie očekávají výrazné zvýšení provozní efektivity a produktivity (konkrétně se takto vyslovilo 67 procent podnikatelů a manažerů) a zároveň snížení pracovních nákladů díky automatizaci (64 procent).
„Česko vyčnívá nad zeměmi regionu jednak velkými obavami z nedostatku kvalifikovaných pracovníků a s ním spojeným nárůstem mzdových nákladů. Na druhou stranu jsou české firmy nadprůměrně aktivní v investicích do AI právě i z důvodu řešení personálních rizik,“ okomentoval výsledky podnikatelského barometru ve vztahu k AI Zdeněk Dušek, partner oddělení Business Consulting v EY Česká republika.
Více než polovina oslovených evropských firem se nechala slyšet, že implementace zvýšila produktivitu jejich týmů. Zaměstnanci to však vnímají docela odlišně, s výše uvedením tvrzením souhlasí jen 37 procent z nich.
„Nesoulad mezi vnímáním vedení a zaměstnanců podtrhuje nutnost přijetí přesných, ale zároveň jednoduše použitelných metod měření skutečných přínosů a nákladů na AI, a to jak pro firmu, vedení i zaměstnance. Druhým klíčovým aspektem její úspěšné akceptace ve firmách musí být investice do vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v AI podle konkrétních oblastí jejich specializace,“ doplnil Dušek.