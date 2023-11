Firma z koncernu Hyundai chystá v USA továrnu na létající taxí. Prototyp ukáže v lednu

Jihokorejská společnost Supernal, která spadá do koncernu Hyundai Motor Group, chce v USA vybudovat výrobní závod na výrobu létajících elektrických taxíků pro dojíždějící. Uvedl to zpravodajský portál Reuters s odkazem na prohlášení společnosti. Kdy se tak stane, ale není jasné.





Firma hodlá prototyp elektrického vozidla s kolmým startem a přistáním (eVTOL) představit na světové technologické výstavě Consumer Electronics Show (CES), která se bude konat příští rok v lednu Las Vegas.





Výkonný ředitel společnosti Supernal Shin Jaiwon v rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl, žetaxík eVTOL bude schopen létat rychlostí až 193 km/h a bude mít kapacitu pro pilota a čtyři cestující. Zkušební let by měl proběhnout v prosinci 2024. Zároveň ale dodal, že další roky bude trvat, než se taxíky dostanou do plného provozu.

„Vzhledem ke všem bateriovým technologiím, infrastruktuře a regulaci to bude ještě nějakou dobu trvat,“ řekl Jaiwon. Podle něj je největší technickou výzvou pro elektrickou leteckou mobilitu baterie. Ty totiž tvoří až čtyřicet procent hmotnosti plavidla eVTOL.