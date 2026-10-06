Filantropie 2.0: Kentridge, Bolf i český design pomáhají dětem s vážným onemocněním. Aukce už vynesly přes 20 milionů

Charita, filantropie, zvučná jména českých i zahraničních umělců a designérů. To vše se letos potkává v charitativní aukci nadačního fondu Spolu s odvahou, která opět pomůže vážně nemocným dětem a jejich rodinám. Mezi téměř třemi desítkami autorů jsou například William Kentridge, Josef Bolf, Lubomír Typlt nebo Bára Prášilová. Poprvé se draží také český design, například vázy Studia Dechem, Lukáše Jabůrka a Daniela Piršče, keramika Milana Pekaře nebo šperk Janji Prokić. Za předchozích pět ročníků se vydražilo téměř 90 děl za více než 20 milionů korun.
Letošní aukce je otevřená na Artslimitu od 6. října do 13. října, kdy se uskuteční živá dražba v Kunsthalle Praha. Tam se od 7. října koná i předaukční výstava. Ta nabídne mimo jiné Kentridgeovu kresbu, Bolfovo Echo či Typltův obraz Melancholik. Právě výtěžek z posledně jmenovaného díla poputuje Nadaci rodiny Vlčkových na dětskou paliativní péči.
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Výtěžek pak pomáhá financovat a rozvíjet bezplatné programy zážitkové terapie pro děti s vážným a chronickým onemocněním, jejich rodiče a sourozence. Fond pro ně pořádá rodinné tábory v maďarském Hatvanu a prostřednictvím programu Spolu ve škole podporuje děti při návratu mezi spolužáky. Od loňského listopadu je součástí běžného chodu dětských oddělení Fakultní nemocnice v Motole také program Spolu v nemocnici, do něhož se už zapojilo přes 300 dětí a jejich blízkých. Letos v květnu se zmíněná terapie rozšířila i do FN Ostrava.
V roce 2025 se do programů nadace zapojilo 656 účastníků, přičemž jim téměř 60 dobrovolníků nabídlo přes 3 300 hodin terapie. „Naší ambicí je, aby psychická podpora byla přirozenou součástí péče o děti s vážným onemocněním – v nemocnici, při návratu do školy i doma s rodinou. Neměla by záviset na tom, kde se dítě léčí nebo žije. Díky lidem, kteří naši aukci už pátým rokem podporují, můžeme programy rozvíjet a postupně je přinášet dalším dětem a rodinám,“ dodává Petr Šmíd, investiční partner Rockaway Capital a předseda správní rady nadačního fondu Spolu s odvahou.