Evropa zpět ve vesmíru. Raketa Ariane 6 dokončila svůj první let, ESA hovoří navzdory potížím o úspěchu

Původně se do kosmu měla podívat již v roce 2020. Následná covidová pandemie a ruská invaze na Ukrajinu ovšem plány Evropské vesmírné agentury (ESA) ohledně její zbrusu nové rakety Ariane 6 poněkud změnily a vše se nakonec o dobré čtyři roky odsunulo. Nyní má již Ariane 6 svoji úvodní misi za sebou. A představitelé ESA hovoří o úspěchu.





Nový evropský raketový nosič odstartoval do vesmíru v úterý 9. července ve 21:00 SELČ. A to z kosmodromu Korou ve Francouzské Guyaně. Tím tak Ariane 6 nahradila jinou do nedávna sloužící evropskou raketu, svoji předchůdkyni Ariane 5, která se na poslední cestu do kosmu vydala vloni.

Start i úvodní fáze první skutečné mise této 56 metrů vysoké rakety proběhly relativně v pořádku, leč nikoliv bez problémů. Drobné technické potíže totiž způsobily zhruba hodinový odklad. Po přibližně další jedné hodině pak nosič na oběžné dráze Země úspěšně vypustil několik miniaturních satelitů. A vzápětí následovaly další.

Závěrečná část letu už ovšem tak úspěšná nebyla. Vinou poruchy menší napájecí jednotky se nepodařilo do kosmu vypustit dvě malé kapsule, jejichž úkolem bylo otestovat možnosti návratu na Zemi. A dle informací světových agentur se nezdařil ani samotný návrat do atmosféry – raketa měla původně po asi třech hodinách letu dopadnout do Tichého oceánu nedaleko bodu Nemo, který je znám jako vůbec nevzdálenější místo od pevniny na světě.

Navzdory tomuto dílčímu nezdaru každopádně v Evropské vesmírné agentuře hovoří o úspěchu. „Je to historický den pro ESA a pro Evropu,“ shrnul ředitel ESA Josef Aschbacher.

Nutno podotknout, že na rozdíl od například americké společnosti SpaceX a jejích raket není Ariane 6 jako taková znovupoužitelná. To jinými slovy znamená, že pro každou vesmírnou misi je potřeba raketu zkonstruovat znovu.

Vedle Ariane 6 má ESA ve své flotile rovněž nosič Vega-C. Ten nicméně na svůj další let čeká od nehody, která se stala v prosinci 2022. Znovu do vesmíru by se raketa měla podíval letos v listopadu.