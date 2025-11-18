Euforii střídá panika. Bitcoin po rekordním růstu krvácí, právě vymazal všechny své letošní zisky

Ne nadarmo se o kryptoměnách mluví jako o volatilních aktivech. Důkazem je bitcoin, který se jen šest týdnů poté, co dosáhl rekordního maxima zhruba 126 tisíc dolarů (zhruba 2,62 milionu korun), propadl o více než 28 procent, tedy pod 90tisícovou hranici (asi 1,87 milionu korun). V úterý kolem 12. hodiny si sice nejstarší digitální měna mírně polepšila, ovšem i tak nedávné ztráty způsobily umazání všech jejích zisků od začátku roku, píše CNN.
Důvodem současného propadu podle zmíněného serveru je, že investoři v posledních týdnech utíkají od rizikových aktiv, a to hlavně kvůli nejistotě, zda americký Fed příští měsíc sníží základní úrokové sazby. Právě bitcoin je přitom v daném ohledu jedním z prvních „na ráně“.
Opomenout ovšem nelze ani rostoucí tlak dlouhodobých držitelů, kteří vybírají zisky a skutečnost, že trh je od 10. října, kdy americký prezident Donald Trump znovu rozpoutal svoji obchodní válku s Čínou, méně likvidní a citlivější na větší objednávky, což výkyvy cen pouze a jen prohlubuje.
Ještě donedávna byl přitom letošní rok pro bitcoin velmi silný. Začalo se mu dařit právě po Trumpově znovuzvolení, když začátkem prosince 2024 překonal poprvé hranici 100 tisíc dolarů (2,4 milionu korun) – mimo jiné i díky nadějím, že administrativa Bílého domu bude ke kryptoměnám vstřícnější a zavede příznivější regulace.
Nyní každopádně stojí kryptoměnový trh dle analytiků na rozcestí, a teprve v dalších dnech se ukáže, zda jde o hlubší změnu, anebo jen o dočasný pokles. Tedy jinými slovy, zatímco jedni vyjadřují skepsi, jiní věří, že se jen opakuje situace z letošního dubna, kdy se bitcoin rovněž prudce propadl, ovšem jen proto, aby záhy dosáhl nových rekordních hodnot.
„Některé investory současný pokles vylekal, ale podle nás je to pro někoho ideální příležitost k navýšení stávajících pozic v bitcoinu a pro jiné pozvánka ke vstupu na trh,“ konstatuje šéf výzkumu společnosti Bitwise Asset Management Ryan Rasmussen.