Eskalující konflikt na Blízkém východě žene ceny ropy výše. Roli hraje i strach z nedostatku dodávek

Ceny ropy v úterý o procento rostly. Reagovaly tak mimo jiné na eskalující konflikt na Blízkém východě, který by mohl negativně ovlivnit dodávky zmíněné komodity. Konkrétně severomořská ropa Brent se v úterý vyšplhala na 77,06 dolarů za barel, což od poslední seance odpovídá růstu o 76 centů. Ropa West Texas Intermediate podražila dokonce o 92 centů a aktuálně stojí 73,86 dolarů. Ještě v pondělí na pozadí klesajících akciových trhů přitom oba benchmarky o jedno procento klesly, uvádí zpravodajská agentura Reuters.





Pokles cen však přerušily obavy z toho, že by Írán coby klíčový blízkovýchodní ropný producent mohl podniknout odvetný úder proti Izraeli a USA. Reagoval by tak na atentát na politického lídra Hamásu Ismáíla Haníju v Teheránu a izraelský vzdušný útok v Bejrútu, při kterém byl zabit velitel tamního hnutí Hizballáhu Fuád Šukr. Případná odpověď by mohl vést až širší regionální válce.

„Zdá se, že ropa získala zpět část svých ztrát, protože širší obavy z možné eskalace blízkovýchodního konfliktu nadále zvyšují obavy na ropném trhu. Možnost totální války na Blízkém východě začíná být reálná, což ohrožuje globální dodávky,“ komentuje hlavní tržní analytička společnosti Phillip Nova v Singapuru Priyanka Sachdeva.

Růst cen ropy povzbudila také zvýšená aktivita v americkém sektoru služeb, která se odrazila od červencového čtyřletého minima. V neposlední řadě měly vliv také obavy z nižší produkce na libyjském ropném poli Šarara, která se kvůli protestům v zemi snížila přibližně o 20 procent.