Emirates hlásí obnovení takřka celé své globální sítě

Redakce
Dnes
Navzdory nadále napjaté situaci kolem Hormuzského průlivu pokračuje na Blízkém východě, respektive v Íránu dočasné příměří, čehož se snaží využít mimo jiné i všichni letecké společnosti v regionu. Společnost Emirates v této souvislosti hlásí, že se jí podařilo obnovit na 96 procent své globální sítě.

V uplynulých týdnech byly postupně znovu zprovozněny lety do destinací v Americe, Evropě, Africe, západní Asii, na Blízkém a Dálném východě a stejně tak i v Austrálii a Oceánii. Aktuálně aerolinka létá na celkem 137 míst ve 72 zemích. To znamená více než 1 300 letů týdně, respektive 75 procent kapacity před narušením provozu, k němuž došlo v souvislosti s odvetnými útoky Íránu na americké a izraelské cíle v regionu.

Za uplynulé dva kalendářní měsíce Emirates přepravily na 4,7 milionu pasažérů. V nich jsou zahrnuti i lidé cestující na trase Praha-Dubaj, které společnost provozuje na denní bázi.

