Elone, Starship přistál. Muskova SpaceX má za sebou další historický milník, jeho nová raketa se poprvé úspěšně vrátila na Zem

První červnový týden roku 2024 vejde do dějin novodobého dobývání vesmíru – tentokrát ze strany soukromých společností – jako jeden z nejúspěšnějších vůbec. Necelých 24 hodin poté, co se americkému Boeingu podařilo po letech odkladů vyslat do kosmu svoji loď Starliner i s posádkou, může oslavovat i jeho přímý rival SpaceX. Firmě miliardáře Elona Muska se totiž ve čtvrtek na čtvrtý pokus podařilo přistát se systémem Starship, respektive nosičem SuperHeavy, který jej na oběžnou dráhu vynesl.

Ke startu zmíněného systému, jehož celková výška činí přes 120 metrů, došlo přesně v 14:50 středoevropského letního času. Samotný let pak trval zhruba hodinu, přičemž z dostupných informací je patrné, že probíhal de facto přesně podle plánu.

První stupeň, tvořený onou nosnou raketou SuperHeavy, se od lodi Starship oddělil zhruba po třech minutách, načež záhy přistál na hladinu Mexického zálivu. Zcela kontrolovaně, sluší se zdůraznit. Poté se plánovaně převrátil do vody.

Super Heavy has splashed down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/hIY3Gkq57k — SpaceX (@SpaceX) June 6, 2024

Stupeň číslo dvě mezitím pokračoval na oběžnou dráhu Země, po níž se pohyboval celkem asi 45 minut, aby vzápětí započal svůj návrat do atmosféry. Ten Starship ukončil působivým přistáním do Indického oceánu.