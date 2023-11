Elektroauta a hybridy tvoří na největších trzích v Evropě vůbec poprvé většinu prodejů, vyplývá z analýzy PwC

Pokrok nezastavíš, říká se. A trh s automobily pravdivost tohoto přísloví nyní jasně potvrzuje. Podle poradenské společnosti PwC totiž vůbec poprvé v historii tvoří na 10 nejvýznamnějších evropských trzích (mezi něž patří Německo, Francie, Velká Británie, Itálie, Španělsko, Norsko, Švédsko, Švýcarsko Rakousko a Nizozemsko) více než polovinu prodejů všech osobních aut elektromobily a takzvané hybridy.





Za první tři letošní čtvrtletí se v inkriminovaných zemích prodalo celkem na 3,88 milionu nových aut s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem. To je meziročně o 27 procent více, uvádí studie zmíněné společnosti s názvem Electric Vehicle Sales Review. Celkově pak bylo ve sledovaném období registrováno 7,73 milionu vozů, což znamená, že podíl těch ,zelených‘ dosáhl konkrétně hranice 50,2 procenta.





„Podíl elektroaut poroste i nadále, ale rozhodně to neznamená, že evropský automobilový trh nečekají těžké roky,“ nechal se slyšet expert PwC na automobilový průmysl Pavel Štefek. „Na evropské trhy nyní začnou doléhat obavy z recese, které se projeví v klesající poptávce. Automotive bude jedním z odvětví, které bude tímto ochlazením poptávky zasaženo nejvíce, menší zájem se přitom projeví právě u dražších aut, kam zatím stále většina elektromobilů patří,“ doplnil.

Pokud jde o Česko, to podle Štefka co do prodejů nových hybridů a elektromobilů za výše uvedenými zeměmi poněkud zaostává – byť i zde je jejich rostoucí podíl patrný. Čím konkrétně si tento jev vysvětluje? „Kromě vyšší ceny elektroaut je hlavní překážkou konzervatismus zdejších řidičů, kteří jenom pomalu mění zaběhnuté vzorce uživatelského chování, což například dobíjení elektromobilu vyžaduje. To je nyní podle mne už pravděpodobně větší překážka než stav dobíjecí infrastruktury jako takové,“ podotkl s tím, že celosvětově největším trhem zůstává i přes značné zpomalení Čína.

„I v Číně je za poklesem především zhoršený ekonomický výhled. Přesto ale zůstává v oblasti elektromobility jasným světovým lídrem. Ukázal to i poslední autosalon v Mnichově, kde čínské automobilky tvořily třetinu ze všech vystavovatelů. A Evropa si to teprve teď uvědomuje a bude se snažit evropský trh před záplavou čínských aut bránit,“ uzavřel Štefek.