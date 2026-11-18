Největší český knižní secondhand pokračuje v expanzi. Po Slovensku, Rakousku, Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Belgii a Nizozemí vstupuje Knihobot na svůj devátý zahraniční a celkově desátý trh: do Polska.
Tamní zákazníci, kterých je už na 12 tisíc, si od něj za poslední rok koupili desítky tisíc knížek – aniž by se o to platforma Dominika Gazdoše jakkoliv sama přičinila. „Polský trh jsme si nevybrali od stolu. Data nám jasně ukázala, že tam po naší službě je poptávka, i když jsme pro ni zatím nic neudělali. To je pro vstup na nový trh nejlepší možná výchozí pozice. Teď přicházíme s plnohodnotnou službou a očekáváme rychlý růst,“ říká šéf české společnosti, která bude u našich severních sousedů působit pod názvem Bookbot.
Expanze se vyplatila. Knižní secondhand Knihobot už má většinu tržeb ze zahraničí, v Německu vyrostl o 160 procent
S expanzí do Polska sice Gazdoš a spol. (s ohledem na počet zemí, jež upřednostnili dříve) nijak nespěchali, očekávaní od něj ale mají obrovská: „Polsko má víc než trojnásobek obyvatel Česka a v přepočtu na aktivní čtenáře je zhruba dvakrát větší než náš domácí trh. Naším cílem je dosáhnout tam do pěti let stejné velikosti, jakou máme dnes v Česku. Spolu s Německem by pak Polsko tvořilo významnou část našeho byznysu.“
Již příští rok by chtěl Knihobot, totiž Bookbot v této baltské zemi utržit kolem 20 milionů korun. Fungovat tam přitom bude stejně jako v Česku. Před prodejem knih zákazník, respektive její majitel nafotí hřbet dané knížky a pošle fotky platformě ke schválení. Pokud se kniha (ať už napsaná v polštině, či jiných jazycích) bude zdát v dostatečně dobrém stavu, Bookbot ji přijme do prodeje a na své náklady zajistí pomocí kurýra či výdejních boxů dopravu. Prodávající pak dostane z prodejní ceny 60 procent mínus 29 korun.