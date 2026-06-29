Dvořákova Wultra hlásí další velkou finanční injekci. Od nových i stávajících investorů získala přes 150 milionů korun

Další rok, další velká investice. Českému scaleupu Wultra působícímu v oblasti kyberbezpečnosti se podařilo v rámci nejnovějšího kola vybrat celkem 6,8 milionu eur, tedy v přepočtu více než 164 milionů korun. Získané peníze budou podle zakladatele a šéfa firmy Petra Dvořáka využity kromě urychlení další fáze jejího růstu na rozvoj vlastní platformy digitální identity a zrychlení vývoje funkcionalit pro digitální peněženky podporující zavádění ekosystému EUDI Wallet (Evropské peněženky digitální identity). Stejně tak by měly podpořit chystané rozšiřování týmu a expanzi po Blízkém východě a Spojených státech.
„Loňský rok byl pro Wultru mimořádně dynamický. Rozšířili jsme naše produktové portfolio nad rámec autentizace a dnes pokrýváme celou oblast digitální identity – od onboardingu a ověření identity přes autentizaci uživatelů a autorizaci transakcí až po elektronické podpisy. Náš tým se rozrostl téměř o 50 procent, otevřeli jsme pobočku v Singapuru a dnes podporujeme více než 70 klientů v 25 zemích světa,“ bilancuje Dvořák s tím, že aktuální investiční kolo navazuje na kolo loňské, v rámci něhož jeho Wultra vybrala celkem tři miliony eur.
I tehdy u něj přitom byly fondy J&T Ventures a Elevator Ventures, k nimž se tentokrát přidali Seventure Partners, kteří kolo vedli, a také zakladatelé společnosti ARIADNEX Marc Norlain a Guillaume Despagne.
„V Seventure Partners investujeme do firem, které spojují technologické inovace s připraveností na tržní uplatnění. Wultra tomuto profilu přesně odpovídá – její tým vybudoval ověřené postkvantové autentizační řešení, kterému již dnes důvěřují finanční instituce na řadě trhů. S tím, jak odvětví urychluje přechod na infrastrukturu odolnou vůči kvantovým hrozbám, věříme, že má Wultra jedinečnou příležitost určovat nový standard digitální identity pro finanční služby,“ uvádí partner zmíněného fondu Julien Cazor.