Dvě prodejny v jednom dni. BILLA rozšiřuje svoji síť o nové obchody v Chomutově a Třeboni

Dnes
Nová prodejna BILLY
Obchodní řetězec BILLA hlásí další přírůstky do své sítě. Během jediného dne otevřel hned dvě nové prodejny. Jedna z nich se nachází v Chomutově, ta druhá v jihočeské Třeboni, kde společnost dosud vůbec nepůsobila.

Zbrusu nový obchod je součástí tamního, rovněž nového, retail parku a rozprostírá se na ploše 1 279 metrů čtverečních. „Při výběru nových míst zohledňujeme nejen demografii, kupní sílu nebo dopravní dostupnost, ale také charakter prostředí, ve kterém prodejna vzniká. Pracujeme s různými formáty – od obchodních center přes retail parky až po menší samostatné objekty. A stejně tak se nebojíme vstupovat do menších obcí, kde vidíme dlouhodobý potenciál,“ říká Michal Šohaj, který má v rámci zmíněného řetězce na starosti jeho expanzi.

BILLA po roce opět spouští akci Nákup zdarma. Vybraným šťastlivcům denně rozdá až pět tisíc výher
Chomutovskou prodejnu najdou zákazníci v obchodním domě Central. Ve srovnání s provozem v Třeboni je sice menší, neboť disponuje rozlohou 1 146 čtverečních metrů, stejně jako nová provozovna na jihu Čech ale nabízí vlastní deli pult a také samoobslužné pokladny, uzavřené chladicí vitríny a pekárenskou zónu.

Nejnovější dva přírůstky znamenají rozšíření řetězce na celkem 291 míst v Česku. Další rozvoj a modernizace jeho sítě mají následovat vzápětí – vedení si na tyto účely pro letošek vyčlenilo částku 2,8 miliardy korun. Součástí aktuálních plánů je otevření dalších patnácti prodejen – tedy o dvě víc než vloni.

