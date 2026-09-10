Dva měsíce (a kousek) do vydání nejočekávanější hry desetiletí. Co udělá nové GTA VI s tržní hodnotou jeho vydavatele?

Čtvrtek 19. listopadu – datum, které má v kalendáři hodně tučným červeným zvýrazňovačem zakroužkované snad každý player na světě. Právě v tento den má totiž po dvou bolestivých odkladech konečně vyjít zřejmě nejočekávanější hra současné dekády: GTA VI.
Hra, jejíž vývoj stál podle dostupných informací takřka tři miliardy dolarů (asi 60 miliard korun), je, svému názvu navzdory, již osmým pokračováním populární série, která v průběhu let zavedla hráče do fiktivních měst, leč nápadně se podobajících mimo jiné floridskému Miami, potažmo metropolím na západě USA. Sám Strauss Zelnick, generální ředitel společnosti Take-Two, pod níž patří studio Rockstar Games, které franšízu Grand Theft auto vyvíjí, označil nadcházející titul za jeden z nejambicioznějších projektů v historii zábavního průmyslu. A velká očekávání od něj mají i někteří odborníci.
„(Bankovní společnost) Wells Fargo počítá s 50 miliony prodaných kopií v prvním roce, Bank of America s 45 miliony kusů a Morningstar s 60 až 70 miliony,“ vyčísluje tržní analytik firmy etoro Jakub Rochlitz.
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Dodává, že podle odhadů platformy Sensor Tower má Rockstar už přibližně 4,5 milionu předobjednávek a že technicky vzato by vydání nového „GTAčka“ mohlo být letos zodpovědně za pětinu tržeb jeho mateřské společnosti: „Firma očekává, že jí už v tomto účetním roce přinese až 1,5 miliardy dolarů. Když tento výhled poprvé zveřejnila v květnu 2026, byl zhruba o 11 procent nižší než odhady analytiků, a pro Wall Street to bylo zklamání.“
Předchozí „pětka“, které se v den vydání prodalo asi 11 milionů kopií, firmě celkově vydělala přibližně 10 miliard dolarů. „GTA VI je dražší a vstupuje na větší trh. Měla by mít také rozsáhlý online ekosystém, který bude sloužit jako další zdroj příjmu. Očekává se tedy, že by měla GTA V převýšit,“ míní Rochlitz a na závěr doplňuje: „Více odpovědí přinese kvartální report Take-Two, který firma zveřejní jen pár dní před vydáním hry. Pokud se první měsíce po vydání povedou, pro akcie by to mohl být dobrý růstový stimul. Velké pohyby bych ale neočekával.“