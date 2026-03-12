Menu Zavřít

Druhý fond Purple Ventures získal přes 700 milionů korun a investoval čtvrt miliardy do 22 firem

Jan Boháč
Dnes
Partneři Purple Ventures
Autor: Purple Ventures

Venture kapitálovému fondu Purple Ventures už se podařilo získat přes 700 milionů korun od celkem 52 investorů. Do jeho portfolia zároveň aktuálně patří již 22 firem (8 pre-seed a 14 seed), přičemž celková výše investic do těchto společností se vyšplhala na zhruba 250 milionů korun.

„V loňském roce se nám podařilo pokročit ve fundraisingu, když jsme se dostali na hranici 75 procent naplněnosti fondu. I díky tomu jsme se mohli aktivně věnovat investicím a během roku 2025 jsme investovali do celkem 13 startupů včetně 8 firem s českými zakladateli, čímž jsme se stali vůbec nejaktivnějším fondem na tuzemském trhu,“ řekl Jan Staněk, managing partner Purple Ventures.

Podle Staňka byl loňský rok pro startupový trh obdobím zásadní proměny, protože investoři se stali selektivnějšími, takže jednotlivé projekty musí být technologicky silnější a ekonomicky efektivnější. „Trh dnes funguje jinak než před několika lety. Kapitál existuje, ale už není ochota financovat růst za každou cenu. Startup musí mít jasně definovanou hodnotu pro zákazníka, technologickou výhodu a schopnost škálovat bez dramatického navyšování nákladů. Zároveň však platí, že opravdu silné projekty jsou schopné růst extrémně rychle, rychleji než dříve,“ doplnil partner Purple Ventures.

AI jako akcelerátor růstu

Stále zásadnější roli hraje ve startupech umělá inteligence, která je dnes přítomná prakticky v každém novém technologickém projektu a pomáhá i se zmíněným zvýšením rychlosti budování firem. Podle partnerů fondu se však trh začíná přirozeně diferencovat mezi skutečně technologickými firmami a projekty, jež na AI pouze staví svůj marketing.

„Vidíme obrovskou dynamiku, ovšem i určitou míru přehřátí. Vzniká velké množství nástrojů, které velmi rychle vyrostou, získají investici a vysokou valuaci, ale jejich dlouhodobá udržitelnost není jasná. Konkurence přichází téměř okamžitě a zákaznická loajalita je mnohem nižší než dříve,“ popsal Jan Davídek, partner fondu Purple Ventures.

Do portfolia fondu dnes každopádně patří hned několik rychle rostoucích startupů. V oblasti digitálního zdraví je to třeba ukrajinská psychoterapeutická platforma Clearly pracující s technologiemi umožňujícími škálování služeb bez nutnosti výrazného navyšování nákladů. Další zdravotnický startup Kardi Ai pak už expanduje i na neevropské trhy a spustil investiční kolo Series A.

Velký potenciál má podle fondu rovněž singapurský fintech Kilde, který spravuje přes 3,5 miliardy korun aktiv (AUM). V segmentu retailových technologií je úspěšné Buylo pracující s automatizací prodejen a technologiemi zvyšujícími efektivitu provozu, v oblasti entertainmentu a práce s daty zase zaujímá významné místo projekt Get Moments, jenž propojuje návštěvníky koncertů a sportovních akcí s jejich personalizovaným video obsahem.

„Snažíme se investovat do firem, které řeší reálný problém a dokážou díky technologii výrazně zlepšit existující proces. Nejde o to mít v prezentaci AI, ale o to, aby technologie byla jádrem produktu a umožňovala firmě dlouhodobě růst,“ říká Davídek.

