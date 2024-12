Dřív než v roce 2027 to nepůjde. NASA opět odložila termín návratu člověka na Měsíc

Dlouho očekávané se stalo skutečností. Opět. Americká NASA znovu odložila termín návratu člověka na Měsíc. S vyvrcholením programu Artemis nyní nově nepočítá dříve než v roce 2027, jak na webových stránkách zmíněné vesmírné agentury prozradil její ředitel Bill Nelson.





Program Artemis je rozdělen celkem do tří fází. První, v rámci které mělo plavidlo Orion bez posádky obletět jedinou přirozenou družici Země, má NASA již za sebou. K fázi číslo dvě, jež spočívala v „okopírování“ tohoto letu, avšak i s astronauty na palubě, mělo dle dřívějších plánů dojít koncem letošního roku. Nyní se nicméně jako nejbližší možný termín startu jeví až duben 2026. Třetí fázi pak tvoří samotné přistání na Měsíci s posádkou.

Jestli budou aktuální plány NASA již definitivní, je v tuto chvíli pochopitelně nejisté. Záležet bude i na staronovém prezidentovi Donaldu Trumpovi, který se již nechal slyšet, že hodlá agenturu výrazně proměnit. Za tímto účelem chce, jak se začátkem prosince ukázalo, jejím vedením pověřit známého miliardáře a dobrodruha Jareda Isaacmana, který nejenže se do vesmíru již dvakrát podíval, ale zároveň byl i vůbec prvním neprofesionálním astronautem, jenž vystoupil do volného prostoru.

Jak připomíná server ČT24, dle odborného webu Ars Technika se navíc v zákulisí hovoří o tom, že změn by měl doznat i program jako takový. V rámci něj se dosud počítalo s využitím rakety SLS, na které pracují firmy Boeing a Lockheed Martin. Nakonec by tomu ale mohlo být docela jinak.

V úvahu údajně připadá možnost nahradit tento nosič raketou New Glenn společnosti Blue Origin Jeffa Bezose. Jakmile by ta Orion vynesla na zemskou orbitu, spojila by se loď s horním stupněm rakety Vulcan zvaným Centaur, který by následně plavidlo dopravil na oběžnou dráhu Měsíce. Výhodou tohoto provedení má být pochopitelně značná finanční úspora.