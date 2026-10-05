DOORNITE se otevírá českým investorům. Jeden z největších tuzemských výrobců dveří vstupuje na burzu

Český výrobce dveří DOORNITE vstupuje na pražskou burzu, konkrétně na její trh START. V rámci takzvaného IPO nabídne společnost, která platí za jednoho z největších výrobců dveří u nás, celkem 200 tisíc nově vydaných akcií, což odpovídá zhruba pětinovému podílu. Zájemci mohou akcie upisovat až do 19. října při ceně 400 až 500 korun za kus.
Pakliže se je podaří upsat všechny, měla by firma získat 80 až 100 milionů korun. Veškeré prostředky přitom zůstanou ve společnosti – stávající majitelé žádné akcie neprodávají.
Trefa do černého. Nová kolekce PerSoma bourá zažité představy o kancelářích, letos se stala hvězdou Designbloku
„(Investorům) nabízíme podíl ve firmě s více než šedesátiletou výrobní tradicí, kterou jako management sami vlastníme a řídíme. Na burze nic neprodáváme – každá koruna z IPO půjde do dalšího růstu. Chceme z DOORNITE vybudovat skupinu s miliardovými tržbami a akcionářům nabídnout podíl na tomto růstu i pravidelnou dividendu,“ nechal se u příležitosti pondělního IPO slyšet generální ředitel společnosti Pavel Šatný. Dodal, že minimální objednávka činí jeden lot o 10 akciích, tedy čtyři až pět tisíc korun.
Současně s oznámením vstupu na burzu zveřejnilo vedení firmy i ekonomické výsledky za letošní první pololetí. V něm skupina zaznamenala pro forma 17procentní meziroční nárůst tržeb, které se vyšplhaly na částku 325,4 milionu korun, a také pro forma 35,5milionový, tedy o 59 procent vyšší zisk EBITDA.
IKEA v Česku ohlásila výrazné zlevnění. Jak si nyní stojí ceny nábytku proti okolním zemím?
„Výsledky prvního pololetí ukazují, že se nám vyplácí kroky, které jsme v posledních letech udělali – především soustavný posun portfolia k výrobkům s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou bezfalcové dveře, bezpečnostní, protipožární a akustická provedení nebo kompletní sety dveří se zárubní. Díky tomu jsme byli připraveni plně využít oživení na stavebním trhu, zvýšit tržby a výrazně zlepšit ziskovost. Prostředky z IPO nám umožní tento růst ještě urychlit a posílit naši pozici na domácím trhu i v zahraničí,“ doplnil Šatný.