Doklady a dokumenty online napříč Evropou. Jak bude fungovat Evropská peněženka digitální identity?

Češi i ostatní obyvatele zemí Evropské unie by měli mít nejpozději do dvou let možnost využívat Evropskou peněženku digitální identity. S pomocí aplikace, kterou si budou moci stáhnout do svého chytrého telefonu, by se mohli identifikovat napříč Evropou, zřizovat si účty v zahraničních bankách z pohodlí domova a zároveň by v ní mohli mít uložena různá potvrzení nebo i vstupenky.





O projektu Evropské peněženky digitální identity (EU Digital Identity Wallet, zkráceně EUDIW) se v mainstreamových médiích zatím moc nepíše. Většinou se jí zabývají spíše ta odborná. Což je dáno i tím, že zatím není úplně přesně stanoveno, co všechno by měla peněženka dělat. Pro náš sesterský portál Lupa.cz se o tom nicméně nyní rozpovídal Jan Blažek, předseda představenstva společnosti Bankovní identita. Ta je členem pracovní skupiny při Radě vlády pro informační společnost, která řeší zavedení peněženky v České republice.

„Evropská peněženka digitální identity má fungovat tak, že budeme mít v telefonu nějakou mobilní aplikaci, ve které budeme mít uložené naše osobní údaje. Ty bude mít možnost používat vůči firmám, vůči státu, vůči škole, vůči vlastně komukoliv,“ řekl Blažek v podcastu pro Lupu.

„Nepůjde ale jen o o osobní údaje. Projekt peněženky počítá i s tím, že si v ní budeme moci uchovávat třeba vstupenky do divadla nebo kina, nebo si tam uložíme kupony na jízdu tramvají nebo předplatné na cokoliv. V tomto ohledu to asi plní víc roli peněženky, ale to, co je podstatné, je, že by aplikace měla bezpečně uchovávat naše osobní údaj,“ dodal.

