Do Prahy míří nejvzácnější poštovní známka světa. Unikát za čtvrt miliardy korun bude k vidění už v sobotu

Již tuto sobotu se všem návštěvníkům pražského Obecního domu naskytne pohled, který jen tak neuvidí. V rámci chystané výstavy s názvem Poklady světové filatelie totiž budou moci na vlastní oči spatřit aktuálně nejvzácnější poštovní známku vůbec. Tou je Britská Guyana 1 cent Magenta, jediný dochovaný exemplář na světě, jehož hodnota je odhadována na astronomických 250 milionů korun.
„Filatelie bývá vnímaná jako klidný koníček pro sběratele. Tahle výstava ukazuje něco jiného: obor, kde se točí stovky milionů korun a příběhy, které se svou dramatičností vyrovnají velkým uměleckým sbírkám,“ láká prezident spolku Prestige Philately Club Prague (PPCP) Tomáš Mádl, jenž celou akci pořádá.
Kromě zmíněné „Magenty“ budou k vidění i další, neméně zajímavé exempláře. Jmenovitě třeba Obrácená Jenny (Inverted Jenny), což je 24centová letecká známka z května 1918, na níž došlo k zřejmě nejznámější americké tiskové chybě, kdy byl kvůli spěchu při tisku vzhůru nohama vytištěn dvouplošník Curtiss JN-4. Dále pak třeba známky Cotton Reels, rakouský Rumělkový Merkur či Penny Black a Two Pence Blue z roku 1840.
„Podobná koncentrace klíčových filatelistických rarit se v České republice dosud nepředstavila. Většina exponátů putuje ze soukromých sbírek a aukčních domů po celém světě. Některé zde vystavené exponáty je možné vidět jen výjimečně, v některých případech budou v ČR vystaveny poprvé v historii,“ dodává PPCP ve své tiskové zprávě s tím, že výstava potrvá do 6. září.