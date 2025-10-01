Disney+ zdražuje. Češi si za filmy a seriály připlatí až 60 korun měsíčně

Streamovací služba Disney+ od podzimu 2025 zvyšuje ceny předplatného, a to i na českém trhu. Nové tarify začnou platit pro zákazníky, kteří si službu pořídí po 30. září 2025. U stávajících uživatelů se změna projeví v průběhu listopadu podle typu předplatného – u měsíčních plateb od 4. listopadu, u ročních od 25. listopadu.
Základní tarif Standard se zvyšuje ze 199 na 219 Kč měsíčně (roční varianta vyjde na 2190 Kč). Nabízí maximální rozlišení 1080p Full HD, prostorový zvuk 5.1 a možnost streamovat na dvou zařízeních zároveň. Obsah lze stahovat až na deset zařízení.
Dražší tarif Premium nově stojí 359 Kč měsíčně namísto dosavadních 299 Kč, roční platba vyjde na 3590 Kč. Uživatelé zde získají video v kvalitě až 4K UHD s HDR, zvuk Dolby Atmos a možnost sledovat až na čtyřech zařízeních současně. I zde je možné stahování na deset zařízení.
Za příplatek 139 Kč měsíčně si mohou domácnosti přidat jednoho dalšího člena. Musí být plnoletý, žít ve stejné zemi a nemít vlastní aktivní předplatné. Takový člen má přístup pouze přes jeden profil a jedno zařízení.
Oba české tarify jsou nadále bez klasických reklam. Disney+ však může vkládat upoutávky na vlastní obsah či sdělení sponzorů. Při živém vysílání, například u sportovních utkání, se počítá s tradičními reklamními přestávkami.
Zdražení se netýká jen Česka. Od 21. října podraží také ve Spojených státech, kde bude tarif s reklamami stát 11,99 dolaru měsíčně a prémiová varianta bez reklam 18,99 dolaru. Společnost přitom čelí kritice části zákazníků kvůli kauze kolem pozastavení pořadu Jimmyho Kimmela, která vyústila i v petice za zrušení předplatného.