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Direct Fondee zavádí prémiové účty. Nižší poplatky nabídne i pravidelným investorům, ne jen bohatým klientům

Redakce
Dnes
CEO Direct Fondee Laureen Höllge
Autor: Direct Fondee (publikováno se svolením)
CEO Direct Fondee Laureen Höllge
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Investiční platforma Direct Fondee mění od 1. srpna svůj poplatkový model. Zatímco dosud si na slevu ze správcovského poplatku mohli sáhnout jen klienti s velkým portfoliem, nově firma zvýhodní i ty, kdo investují menší částky, ale pravidelně.

Systém má dvě úrovně. Na status Premium dosáhne klient buď s portfoliem nad milion korun, nebo pokud tři měsíce v řadě posílá do investic aspoň 10 000 Kč měsíčně – v obou případech mu poplatek klesne z běžných 1,09 % na 0,9 % ročně. Náročnější Platinum pak žádá portfolio nad tři miliony korun, případně tříměsíční investování minimálně 30 000 Kč měsíčně, a snižuje poplatek na 0,7 %. O přiznání statusu se nemusí nikdo žádat, systém ho vyhodnocuje automaticky.

K výhodám patří i to, že si klienti s vyšším statusem mohou nechat zdarma ocenit nemovitost nebo využít pomoc s vyřízením hypotéky, ať už v Česku, nebo v zahraničí. Firma avizuje, že do budoucna přidá i další doplňkové služby.

„Většina lidí nezačne investovat s milionem na účtu. Chceme proto odměnit samotný návyk pravidelně investovat, protože právě ten má z dlouhodobého pohledu největší vliv na budování majetku. Nečekáme, až klient zbohatne – podporujeme ho už na cestě k tomu,“ uvedla v tiskové zprávě CEO Direct Fondee Laureen Höllge.

Novinka se netýká dětských a studentských účtů ani dlouhodobého investičního produktu (DIP) – ty mají výhodné poplatky nastavené už teď. Jejich hodnota se ale do celkového portfolia pro účely Premium a Platinum počítá. Klient o získaný status nepřijde jen kvůli tomu, že mu hodnota investic dočasně klesne kvůli situaci na trzích – ztratí ho, pokud přestane pravidelně investovat nebo si peníze z účtu vybere.

Direct Fondee funguje od roku 2017, kdy ji založili Eva a Honza Hlavsovi, od roku 2024 je součástí skupiny Direct a kromě Česka působí i na Slovensku a v Polsku.

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