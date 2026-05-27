Direct Fondee vyrostlo o třetinu a má přes 26 tisíc klientů. Studenti tvoří až polovinu nových investorů

Jana Chuchvalcová
Dnes
CEO Direct Fondee Laureen Höllge
Autor: Direct Fondee (publikováno se svolením)
Investiční platforma Direct Fondee ze skupiny Direct podnikatele Petra Řeháka pokračuje v růstu. Ke konci dubna evidovala téměř 26 500 klientů, což představuje meziroční zvýšení o více než šest tisíc investorů. Tempo růstu tak zůstává podobné jako v předchozích letech, kdy se zákaznická základna každoročně rozšiřuje zhruba o třetinu. Příliv nováčků spolu s vývojem na trzích se promítl také do objemu spravovaného majetku, který dosáhl bezmála 2,4 miliardy korun.

Výrazný podíl na tom mají studenti, jimž platforma nabízí od začátku loňského roku zvýhodněné investiční účty. Právě ti v některých měsících představovali až polovinu nově registrovaných klientů. Podle společnosti jde o důkaz rostoucího zájmu mladé generace o dlouhodobé a pravidelné investování a lepšího povědomí o jeho výhodách.

Roste také zájem rodičů o investování pro děti. Počet dětských účtů se meziročně zvýšil o více než dvě pětiny. Mezi nově registrovanými uživateli platformy navíc dlouhodobě zůstává téměř vyrovnaný podíl žen a mužů a jejich počty i výše vkladů se během roku pohybují relativně setrvale. Z dat je zároveň patrné, že aktuální dění na investičních trzích má na přírůstek zákazníků i množství vkladů zanedbatelný vliv.

„Noví i stávající klienti dobře chápou, že rozhodnutí investovat dlouhodobě a pravidelně nemá smysl podřizovat tomu, jestli jsou zrovna trhy nahoře či dole. Naopak si mnou ruce ti, kteří ještě po vypuknutí Hormuzské krize přihazovali,” vysvětluje CEO Direct Fondee Laureen Höllge a dodává, že se americké akciové trhy vrátily navzdory očekáváním z počátku roku na historická maxima, což se pozitivně promítá i do výkonnosti klientských portfolií.

