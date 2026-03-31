Detektory českého Advacamu zamíří k Měsíci. Na palubě lodě Orion budou měřit kosmickou radiaci a chránit astronauty z mise Artemis II

Po více než padesáti letech se lidé vracejí k Měsíci, a to v rámci mise Artemis II, jejíž startovací okno je naplánované na 1. dubna 2026. Čtyřčlenná posádka během desetidenního letu obkrouží našeho lunárního souputníka a otestuje kritické systémy podpory života na palubě lodi Orion.
A do vesmíru s nimi zamíří i šest čipů pro měření všudypřítomné kosmické radiace od pražské firmy Advacam, která je certifikovaným dodavatelem NASA již od roku 2013. Za tu dobu dodala kosmické agentuře desítky detektorů a čipových modulů založených na technologii Timepix, na jejímž vývoji se zakladatelé firmy podíleli v rámci výzkumu částicové fyziky v CERNu.
České komponenty jsou srdcem systému HERA (Hybrid Electronic Radiation Assessor), který naměřená data zpracuje a na jejich základě posádce poskytne dozimetrické údaje včetně upozornění a varování při významných událostech. Jde o přístroj vyvinutý NASA, jehož úkolem je monitorovat složení kosmického záření, které může zásadně ovlivnit zdraví posádky i citlivou elektroniku. Pomůže například ověřit vlastnosti radiačního stínění na palubě vesmírné lodi.
Kromě programu Artemis našly moduly čipů Timepix i radiační detektory značky MiniPIX SPACE využití v řadě dalších kosmických misí – od umístění na Mezinárodní vesmírné stanici přes satelit OneWeb Joey Sat až po české CubeSaty VZLUSAT I a II. Do budoucna se chtějí Češi pustit i do zpracování a poskytování naměřených radiačních údajů.
„Naším cílem je rozvíjet softwarové nástroje pro interpretaci radiačních dat a vybudovat s využitím detektorů MiniPIX SPACE konstelaci družic, které by sdílely s ostatními satelity, leteckými společnostmi, provozovateli elektrizační přenosové soustavy či pojišťovnami data o kosmickém počasí – podobně jako meteorologické družice poskytují informace o počasí na Zemi. V tuto chvíli jsme ve fázi příprav a hledáme pro naši vizi potenciální partnery a investory,“ popisuje Martin Tyburec, šéf firmy AdvaSpace ze skupiny AdVisiones Technologies, kam patří i Advacam.