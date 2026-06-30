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Deset miliard v portfoliu, dalších deset na expanzi. Pale Fire Capital rozšiřuje strategii a míří do evropských rodinných firem

Jana Chuchvalcová
Dnes
Zleva Jan Barta, Jan Černý, David Holý a Dušan Šenkypl, partneři Pale Fire Capital
Autor: Pale Fire Capital (publikováno se svolením)
Zleva Jan Barta, Jan Černý, David Holý a Dušan Šenkypl, partneři Pale Fire Capital
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Desetimiliardové private equity portfolio a loňský růst téměř o pětinu. S takovým výsledkem uzavírá svoji první dekádu fungování investiční skupina Pale Fire Capital (PFC). Současně s tím ale otevírá novou investiční kapitolu, kdy vedle technologických a e-commerce firem, na nichž dosud stavěla, rozšiřuje svůj záběr i na silné rodinné společnosti ve střední a východní Evropě. Právě do nich chce během následujících pěti let investovat dalších až deset miliard korun.

Za povzbudivými výsledky stojí mimo jiné silný rok 2025, během něhož zaznamenaly výrazný posun firmy z portfolia PFC. Například Aukro rozšířilo své působení na pět nových evropských trhů, pozici lídra v online pojištění v Polsku si udržela insurtechová platforma Mubi, zatímco Rouvy posílilo pozici v oblasti realistické indoor cyklistiky díky převzetí španělské platformy Bkool a australské firmy FulGaz a zvýšilo počet předplatitelů na 300 tisíc. Technologická skupina itrinity zase těžila z rozvoje AI zejména prostřednictvím služby UptimeRobot pro monitoring činnosti webů, jejíž roční opakující se tržby poprvé překročily hranici 10 milionů dolarů.

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Důležitým milníkem byl každopádně i vývoj Grouponu, který pod vedením Dušana Šenkypla dokončil první fázi transformace a poprvé po deseti letech současně zvýšil tržby i objem transakcí a výrazně posílil tvorbu volného cash flow. Dnes pokračuje v přestavbě směrem k AI-native modelu.

Technologický sektor zároveň podle skupiny zásadně proměnil zmíněný nástup umělé inteligence, který prověřil odolnost zavedených modelů a otevřel nové příležitosti pro růst. Právě zkušenosti z této transformace hodlá PFC nově využít i mimo svůj dosavadní hlavní investiční segment, zaměří se přitom na pomezí technologií, AI a tradičních průmyslových odvětví.

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„Stále chceme být hands-on investory, kteří operují z pozice majoritního vlastníka. Ve výjimečných případech silných rodinných společností z našeho regionu jsme ale poprvé připraveni hrát i roli významného menšinového investora. Chceme, aby hodnota těchto společností zůstávala v Evropě a abychom pomáhali z evropských šampionů stavět hráče s globálním dosahem,“ dodává Managing Partner PFC Jan Černý s tím, že vedle private equity aktivit tvoří skupinu též investiční fond, přičemž celková hodnota spravovaného majetku odpovídá zhruba dvěma miliardám eur (téměř 49 miliard korun).

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