Další vlna zavírání hospod v Česku navzdory vyšší DPH nehrozí, ukazuje průzkum. Někteří hostinští by ale mohli omezit otevírací dobu

S nástupem nového roku došlo v českém pohostinství k jedné poměrně zásadní změně. V rámci opatření, která jsou součástí takzvaného vládního konsolidačního balíčku, bylo navýšeno DPH na čepované pivo, a to z původních deseti na současných jednadvacet procent.





V důsledku toho panovaly obavy, že provozovatelé hospod tyto dodatečné náklady přenesou na své návštěvníky, a tedy že přistoupí ke zdražení. Podle aktuálního průzkumu Plzeňského Prazdroje mezi téměř 3 400 hospodami napříč celou republikou, se tak ale stalo jen částečně.





Letošní data Dotykačky pro Prazdroj ukazují, že na stejné úrovni jako loni v prosinci ponechalo ceny čepovaného pivo hned 38 procent podniků. Počínání těch ostatních pak znamenalo, že jeden půllitr zdražil v průměru o 2,8 koruny.

Jak na současnou situaci zareagují zákazníci, se projeví až časem. Faktem každopádně je, že odlivu hostů se bojí hned 30 procent hostinských, přičemž další necelá čtvrtina má obavy z toho, že lidé budou méně utrácet. Minimálně začátek letošního roku by ovšem mohl tyto jejich starosti alespoň částečně rozptýlit. „Na prodejích piva během prvních měsíců roku vidíme, že setkávání se s přáteli v hospodách je pro Čechy důležité a že nenechají ,své‘ podniky padnout. Věřím, že tento pozitivní sentiment bude pokračovat i v dalších měsících a naplno se rozvine se začátkem zahrádkové sezóny,“ říká Roman Trzaskalik, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Omezili jste v souvislosti se zvýšením DPH na čepované pivo návštěvu zdejších hospod? Ano

Ne

Z jeho aktuálního průzkumu mimo jiné vyplývá i několik dalších neméně zásadních skutečností. Tak například že ukončit provoz svého zařízení letos plánují pouhá dvě procenta hostinských. To jinými slovy znamená, že žádná další vlna plošného uzavírání hospod, tak jako tomu bylo například v době covidu, v brzké budoucnosti Česku nehrozí.

Co by ale naopak teoreticky nastat mohlo, je omezování provozní doby. Pro kratší otevírací hodiny se vyslovilo celých šest procent hostinských, zatímco nižší počet dní, během kterých má jejich hospoda otevřeno, si dokáže představit dalších pět a půl procenta provozovatelů. Tedy alespoň do začátku jarní a letní sezóny.