Další „posilka“ k dispozici. Do Česka vstupuje polská síť Xtreme Fitness Gyms, svoji první pobočku otevírá v Opavě

Konec roku, respektive začátek toho nového se kvapem blíží. A dá se tušit, že, jako již tradičně, i tentokrát zaplní česká fitka tisíce „ledňáčků“, kteří v rámci novoročních předsevzetí začnou pracovat na své fyzické kondici a postavě.
Dobrou zprávou pro všechny Opavany budiž fakt, že tentokrát budou mít k dispozici o jednu posilovnu navíc. Postará se o to polská síť Xtreme Fitness Gyms, která expanduje na druhou stranu společné hranice. Dveře nové provozovny se prvně otevřou již tento čtvrtek 15. října.
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„V Polsku jsme vybudovali procesy, standardy a zázemí, díky nimž dokážeme síť rozvíjet opakovatelně. Česko bude prvním trhem, kde tento model ověříme mimo domácí prostředí. Nechceme polská řešení kopírovat jedna ku jedné. Nejdříve je potřeba místnímu trhu porozumět, a na tom pak stavět další rozvoj,“ nechal se na firemním webu slyšet říká Łukasz Dojka, zakladatel a majitel Xtreme Fitness Gyms.
První český klub na ulici Basketbalová má 750 metrů čtverečních a přinese první reálná data o tom, jak místní trh funguje z hlediska prodeje, marketingu i každodenního provozu a jaká očekávání mají zdejší zákazníci. Až se polská síť „oťuká“, měly by následovat další pobočky. „Zahraniční expanze by neměla být závodem v přidávání dalších bodů na mapu. Nejdřív je potřeba postavit model, který funguje v místních podmínkách a vytváří základ pro další růst. Opava je naším prvním krokem tímto směrem,“ dodal Dojka.