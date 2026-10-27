Další obří IPO na obzoru. Na burzu míří Anthropic, jeho hodnota může dosáhnout dvou bilionů dolarů

Po červnovém rekordním IPO SpaceX se na burzu chystá další technologický gigant. Americká společnost Anthropic, která vyvíjí umělou inteligenci Claude, v pondělí 26. října oficiálně zveřejnila dokumenty k chystané veřejné nabídce akcií. Pokud vše půjde podle plánu, obchodování s nimi by mohlo začít už 16. listopadu, uvádí CNN.
Valuace firmy má podle odborníků potenciál dosáhnout až dvou bilionů dolarů (zhruba 43,6 bilionu korun), což by z ní učinilo jednu z nejhodnotnějších veřejně obchodovaných společností na světě. Akcie budou upsány na burze Nasdaq pod tickerem ANT, jejich počet ani cena nicméně zatím zveřejněny nebyly.
Za plánovaným vstupem na burzu stojí mimořádně rychlý růst byznysu. Tržby Anthropicu v prvním pololetí roku 2026 se meziročně zvýšily o 1 300 procent na 16,3 miliardy dolarů (355 miliard korun). Firma má přes 14 tisíc firemních zákazníků, z nichž jí zhruba 250 každoročně generuje alespoň 10 milionů dolarů (218 milionů korun). Zároveň vykázala čistou ztrátu přesahující 80 miliard dolarů (1,74 bilionu korun), z toho však více než 72 miliard (1,57 bilionu korun) souviselo se změnou reálné hodnoty finančních nástrojů, nikoli s přímými provozními výdaji.
AI agenti si vytvořili falešné identity. Při testu se pokusili vložit škodlivý kód do skutečného projektu
Avizované IPO také prověří ochotu investorů sázet na další rozvoj AI navzdory vysokým nákladům a nejisté návratnosti investic. Anthropic nyní soupeří hlavně s OpenAI, Googlem a Metou o dominantní postavení na trhu, který se posouvá od chatbotů k AI agentům schopným samostatně plnit složitější úkoly. Úspěch nástrojů Claude Code a Claude Cowork přitom pomohl firmě posílit pozici mezi vývojáři i firemními zákazníky. Podle fintechové společnosti Ramp využívalo v září placené služby Anthropicu 43,8 procenta amerických firem, zatímco u OpenAI to bylo 40,6 procenta.
Vedle obchodních výsledků upozorňuje Anthropic v dokumentaci k IPO také na rizika s umělou inteligencí spojená. Píše o nich na celkem 93 stranách, přičemž nechybí na nich například zmínka o potenciálním zneužití technologie k vývoji biologických zbraní či provádění kybernetických útoků, ztrátě lidské kontroly nad systémy, jejich využití k autoritářskému dohledu, ale ani rozprava o rozsáhlých ekonomických dopadech těchto nástrojů. Firma připouští i možnost nepředvídatelného chování modelů a škod, jejichž náhrada by mohla přesáhnout limity pojistného krytí. Ostatně, sám generální ředitel Dario Amodei nedávno vyzval celý obor ke zpomalení vývoje, aby bezpečnostní výzkum, standardy a regulace dokázaly držet tempo s technologickým pokrokem.
Podle analytika Jacoba Bournea ze společnosti Emarketer znamená plánované IPO také ochotu podrobit se intenzivnější veřejné kontrole. Pro Anthropic tak bude zásadní přesvědčit investory nejen o svém růstovém potenciálu, nýbrž i o schopnosti skloubit bezpečnost AI s tlakem na ziskovost.