Czech Founders VC a Nextech posílají Lemondii 7,5 milionu. Tuzemské platformě na plánovaní firemních akcí pomohou s urychlením expanze

Firmám pomáhají s organizováním podnikových akcí od teambuildingů po konference. A jsou v tom zjevně dobří, neboť za necelý rok zpracovali „zakázky“ v objemu více než 600 tisíc eur (asi 15 milionů korun) a přilákali přes 300 klientů. No a nyní získávají lidé z české platformy Lemondia na její další rozvoj a globální expanzi významnou finanční vzpruhu. Částkou 300 tisíc eur (zhruba 7,5 milionu korun) ji v rámci pre-seedového kola podpořily fondy Czech Founders VC a Nextech Ventures podnikatele Josefa Matějky.
„Naší misí je udělat z plánování firemních akcí rychlou a jednoduchou záležitost,“ říká Aleš Mlátilík, šéf Lemondie, kterou založil spolu s Mikolášem Belecem a Erikem Richnákem. „Firmy dnes tráví desítky hodin hledáním prostor a porovnáváním nabídek. My vše přinášíme na jedno místo, plně automatizovaně a jako samoobslužnou platformu. Vidíme, že trh je připraven na chytřejší řešení. A věříme, že způsob, jakým firmy po celém světě organizují své akce, se mění a Lemondia stojí uprostřed této změny,“ dodává.
Mezi klienty zmíněné české platformy, jež nahrazuje zdlouhavý poptávkový proces a nabízí okamžitý přehled prostor, transparentní nabídky a možnost přímé rezervace, se řadí například Novo Nordisk, Allianz nebo Red Bull. Nynější investice Mlátilikovi a spol. poslouží na rychlejší získávání další klientely, posílení nabídky prostor a přípravu globální expanze.
„Vidíme jasné důkazy, že model Lemondia může změnit způsob, jakým firmy po celém světě své akce plánují a rezervují. Zároveň vnímáme sílu zakladatelského týmu, který kombinuje zkušenosti z oblastí marketplace platforem, technologií i hospitality,“ doplňuje řídící partner Czech Founders Ventures Ivan Kristeľ.