„Cvakněte“ si. Lidl rozšiřuje možnosti placení, do všech prodejen zavede české řešení pro přímé platby z účtu

Možností, jak zaplatit za nákup, v posledních letech rychle přibývá. Vedle hotovosti, platebních karet či mobilních peněženek se stále více prosazují také přímé platby z účtu na účet. Právě na tento trend nyní začal sázet i Lidl, který navázal spolupráci s českým platebním řešením Cvak, za nímž stojí Air Bank. To umožňuje zákazníkům uhradit nákup prostřednictvím mobilní bankovní aplikace bez použití platební karty a převést peníze přímo z účtu zákazníka na účet obchodníka.
Novou platební metodu chce řetězec postupně zavést ve všech svých tuzemských prodejnách. Vedení si od ní slibuje mimo jiné zkrácení digitální stopy nakupujících, protože do platebního procesu je zapojen pouze Lidl, služba Cvak a banka zákazníka.
„Neustále hledáme cesty, jak zákazníkům nákup u nás co nejvíce zjednodušit. Službou Cvak přinášíme moderní a zcela autonomní řešení ke stávajícím platebním metodám. Poskytujeme tak lidem nejen svobodu volby, ale i spolehlivou pojistku pro případ nečekaného výpadku karetních systémů,“ uvedl Daniel Eichholz, jednatel společnosti Lidl Česká republika odpovědný za finance.
Zmíněná služba se za dva roky rozšířila mezi více než čtyři tisíce obchodníků, zhruba před rokem a půl ji zavedl i konkurenční retailový řetězec Albert. Kromě toho je dostupná u 16 tisíc e-shopů, jež využívají platební bránu Comgate. Z těch největších jde například o Ticketportal, Knihobot, Albi, Donio, Bluestyle.cz nebo Wolt, jak pro Euro.cz doplnila mluvčí Air Bank Alžběta Honsová. Prostřednictvím Cvaku dnes platí statisíce lidí a každý měsíc se uskuteční až čtvrt milionu transakcí.