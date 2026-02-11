ČNB udělila prvních šest krypto licencí. Celkem si o ni zažádalo na tři sta subjektů

Jak s odkazem na informace České národní banky uvedl náš sesterský web Měsec.cz, ČNB ve středu 11. února 2026 udělila vybraným subjektům historicky první povolení související s evropským nařízením MiCA pro poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy. Z celkem takřka tří set žádostí bylo úspěšných šest.
Konkrétní jména těchto subjektů centrální banka zveřejní až po nabytí právní moci, již nyní je však zřejmé, že mezi nimi nechybí fintechová společnost Invity Finance, která provozuje mobilní aplikaci pro investování do bitcoinu prostřednictvím chytrých investičních strategií. „Jsme součástí historického momentu, kdy si ,kovbojové‘ z kryptoměnového světa oblékli saka a vyrazili na jednání s Českou národní bankou. Je nečekaně symbolické, že licenci získáváme právě v roce, kdy bitcoin od publikace svého whitepaperu slaví osmnácté narozeniny,“ potvrdila partnerka společnosti Pavla Nýdrle.
Fintech Invity Finance vnikl v roce 2019. Jedná se o jednu ze sesterských firem technologického holdingu SatoshiLabs, který stojí za vývojem populární kryptopeněženky Trezor. „Celý trh kryptoaktiv dospívá, otevírá se širším vrstvám lidí a poprvé oficiálně i institucím. Jsem nadšená, že jsme s celým týmem Invity Finance licenci získali a můžeme poskytovat uživatelům aplikaci s nejlepšími strategiemi pro nákup bitcoinu,“ dodala Nýdrle.