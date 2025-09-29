Menu Zavřít

Chcete vlastnit kus Novy? Televize nabízí dluhopisy za miliardy drobným investorům

Redakce
Dnes
Autor: TV Nova

Koukáte se na Televizi Nova a chtěli byste investovat do jejího dalšího vývoje? Nyní máte šanci. Televize totiž dnes oznámila emisi dluhopisů v hodnotě jedné miliardy korun, s možností navýšení až na čtyři miliardy. Získané prostředky plánuje využít na posílení televizního vysílání a rozvoj streamovací služby Oneplay.

Dluhopisy s minimální investicí 10 tisíc korun nesou pevný čtyřletý úrok 5,4 % ročně. Celkem by televize chtěla získat čtyři miliardy korun, uvádí se v prospektu zveřejněném na webu České národní banky.

Po splatnosti, 31. října 2029, Nova investorům vrátí původní vklad. Zájemci si je mohou dluhopisy koupit v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.

Emisi zajišťuje PPF banka a výše zmíněná Air Bank, přičemž nabídka probíhá od 29. září do 17. října. Transakci schválila ČNB. Pro drobné střadatele může jít o atraktivní alternativu ke spořicím účtům, je ale spojena s běžnými riziky investic do firemních dluhopisů.

Detaily emise dluhopisů TV Nova

Emitent

TV Nova s.r.o.

Typ a forma

Emise zaknihovaných dluhopisů vydaných v rámci programu s registrací v CDCP Praha

Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu

10.000 Kč

Minimální obchodovatelné množství

10.000 Kč

Celková Jmenovitá hodnota

1.000.000.000 Kč s možností navýšení až na 4.000.000.000 Kč

Nabídkové období

29. 9. 2025–17. 10. 2025, první fáze veřejné nabídky

Datum emise

31. 10. 2025

Datum splatnosti

31. 10. 2029 (4 roky)

Předčasná splatnost

Není možná

Kupón

Fixní 5,40 % per annum

Emisní cena

100 % Jmenovité hodnoty

Cena při splatnosti

100 % Jmenovité hodnoty při splatnosti

Manažeři

Air Bank a.s. a PPF banka a.s.

Aranžér a Administrátor

PPF banka a.s.
