Chcete vlastnit kus Novy? Televize nabízí dluhopisy za miliardy drobným investorům

Koukáte se na Televizi Nova a chtěli byste investovat do jejího dalšího vývoje? Nyní máte šanci. Televize totiž dnes oznámila emisi dluhopisů v hodnotě jedné miliardy korun, s možností navýšení až na čtyři miliardy. Získané prostředky plánuje využít na posílení televizního vysílání a rozvoj streamovací služby Oneplay.
Dluhopisy s minimální investicí 10 tisíc korun nesou pevný čtyřletý úrok 5,4 % ročně. Celkem by televize chtěla získat čtyři miliardy korun, uvádí se v prospektu zveřejněném na webu České národní banky.
Po splatnosti, 31. října 2029, Nova investorům vrátí původní vklad. Zájemci si je mohou dluhopisy koupit v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.
Emisi zajišťuje PPF banka a výše zmíněná Air Bank, přičemž nabídka probíhá od 29. září do 17. října. Transakci schválila ČNB. Pro drobné střadatele může jít o atraktivní alternativu ke spořicím účtům, je ale spojena s běžnými riziky investic do firemních dluhopisů.
Detaily emise dluhopisů TV Nova
|
Emitent
|
TV Nova s.r.o.
|
Typ a forma
|
Emise zaknihovaných dluhopisů vydaných v rámci programu s registrací v CDCP Praha
|
Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu
|
10.000 Kč
|
Minimální obchodovatelné množství
|
10.000 Kč
|
Celková Jmenovitá hodnota
|
1.000.000.000 Kč s možností navýšení až na 4.000.000.000 Kč
|
Nabídkové období
|
29. 9. 2025–17. 10. 2025, první fáze veřejné nabídky
|
Datum emise
|
31. 10. 2025
|
Datum splatnosti
|
31. 10. 2029 (4 roky)
|
Předčasná splatnost
|
Není možná
|
Kupón
|
Fixní 5,40 % per annum
|
Emisní cena
|
100 % Jmenovité hodnoty
|
Cena při splatnosti
|
100 % Jmenovité hodnoty při splatnosti
|
Manažeři
|
Air Bank a.s. a PPF banka a.s.
|
Aranžér a Administrátor
|
PPF banka a.s.