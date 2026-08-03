Chcete vědět, kdo pěstoval vaši zeleninu? Zkuste FarMapu. Projekt nyní expanduje i na Slovensko

Projekt FarMapa, interaktivní mapa, která lidem pomáhá najít lokální farmáře a poctivé potraviny v okolí, se po České republice rozšířil i na Slovensko. Mapa aktuálně eviduje 2 661 producentů v Česku a 730 na Slovensku.
Nápad na FarMapu vznikl v roce 2024, kdy zakladatelka Eliška Pechlátová, environmentální vědkyně a ambasadorka Evropského klimatického paktu, hledala přehlednější a detailnější alternativu k běžně dostupným mapám lokálních producentů. Platforma dnes nabízí desítky kategorií – od zeleniny, ovoce, masa, vajec a mléčných výrobků přes samosběry až po ryby, olejářství, bio pražírny kávy, kombuchu nebo eko kosmetiku.
„Chtěla jsem vytvořit mapu, která nebude jen seznamem míst, ale praktickým nástrojem pro lidi, kteří chtějí nakupovat lokálně, sezónně a s větší důvěrou," říká zakladatelka Eliška Pechlátová.
Zařazení každého místa na mapu prochází kontrolou – FarMapa sleduje nejen případnou bio nebo eko certifikaci, ale i to, zda producent hospodaří šetrně a v souladu s hodnotami projektu. S ověřováním a doplňováním nových míst má do budoucna pomáhat i rozjíždějící se regionální ambasadorský program, který chce projekt postupně zavést i na Slovensku a v dalších zemích.
„Pro nás je FarMapa příležitostí, jak se jednoduše dostat k lidem, kteří o lokální potraviny opravdu stojí. Jako malí producenti nemáme prostor na velkou propagaci. Osobní vztah se zákazníky je pro nás přitom zásadní. Když si nás někdo vyhledá, získá tak nejen kvalitní potraviny přímo ze zdroje, ale má možnost udělat si i větší představu o tom, jak vznikají,“ uvedla Věra Kyselová z Kyselovic hospodářství, které je do FarMapy zapojené.