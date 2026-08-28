ČEZ a Litostroj testují model unikátní turbíny pro Orlík. Ten se má do sedmi let stát čtvrtou velkou přečerpávací přehradou v ČR

Má jít o největší stavbu v české hydroenergetice za posledních 30 let. A také v pořadí o čtvrtou velkou přečerpávací přehradu na území naší republiky, jejíž vybudování, respektive modernizace vyjde na celkem osm miliard korun
Až bude transformace Orlíku v roce 2033 dokončena, bude tato nová přečerpávací elektrárna schopna uložit až 750 MWh energie. To je denní spotřeba circa 80 tisíc tuzemských domácností. Ovšem předtím, než se nynější plány stanou realitou, je potřeba vše důkladně otestovat. Včetně jednotlivých turbín. A právě k tomu nyní dochází v Hydraulické laboratoři generálního dodavatele, společnosti Litostroj Engineering, jež spadá pod křídla mateřské Wikov Group.
„Všechno musí dokonale ladit. Jednou z nejdůležitějších částí nového soustrojí je právě reverzní Francisova turbína. Ještě než ji vyrobíme, musíme při dvouměsíčním testování detailně ověřit její klíčové parametry, jako jsou hlavně hydraulické vlastnosti, účinnost nebo provozní stabilita. Krok za krokem přitom dokážeme provést až tři tisíce měření. Na jejich základě pak potvrdíme zadání pro výrobu skutečné turbíny tak, abychom dosáhli optimálního řešení, včetně maximálního výkonu,“ říká generální ředitel Litostroje Peter Šály. „V Česku jsme jediní, kdo má dvě univerzální zkušební stanice, které umožňují takové nezávislé měření modelů ve vertikálním nebo horizontálním uspořádání,“ doplňuje.
„Orlík je klíčovým článkem energetické části Vltavské kaskády a jeho proměna je vrcholem modernizačních aktivit na vodních elektrárnách ČEZ uskutečněných v posledních dvaceti letech. Přestavba dvou ze čtyř soustrojí na přečerpávací provoz je unikátní zkouškou a nemůžeme podcenit žádný detail. Věřím, že díky dlouholetým zkušenostem v oblasti hydroenergetiky, inovativnímu přístupu a spolupráci špičkových specialistů ČEZ i dodavatelů, se nám podaří připravit Orlík na provoz v moderní české energetice 21. století. Z pohledu provozu je důležitá postupná přestavba, při níž budou vždy minimálně dvě ze čtyř soustrojí v provozu,“ upřesňuje Róbert Heczko, ředitel vodních elektráren ČEZ.