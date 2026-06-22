Čeští Mews hlásí další obří zakázku. Budou digitalizovat jednu z největších sítí hostelů na světě

Má bezmála stoletou tradici, působí ve více než padesáti zemích a jako taková je jedna z největších svého druhu na světě. Řeč je o mezinárodní síti hostelů Hostelling International, která nyní spojuje síly s českou společností Mews za účelem vlastní digitální transformace. Díky ní získá na padesát osm národních asociací hostelů působících na všech šesti kontinentech společný cloudový základ, jenž sjednotí provoz napříč celou sítí.
„Jejich platforma dává našim členským asociacím technologický základ, který potřebují k efektivnějšímu provozu a k tomu, aby mohly nabídnout cestovatelům služby, které dnes vyžadují,“ říká k partnerství s Mews Brianda Lopez, ředitelka organizace Hostelling International.
Startup, jejž založil podnikatel Richard Valtr a jenž se stal jedním z vůbec prvních českých jednorožců, vyvinul operační systém pro pohostinství, který dokáže sjednotit pracovní postupy v oblastech tržeb, provozu i celého pobytu hosta. Díky tomu ulevuje zaměstnancům daných zařízení od rutinních úkolů a umožňuje jim se soustředit na práci s vyšší přidanou hodnotou. V současnosti jej využívá na 15 tisíc zákazníků z 85 zemí světa.
„S Mews spolupracujeme již několik let a výsledky jsou patrné napříč celou naší sítí, od provozní efektivity až po měřitelné finanční výsledky,“ pochvaluje si Paul McGrath, generální ředitel asociace YHA Australia, která se řadí mezi největší poskytovatele nízkonákladového ubytování v zemi. Na vybraných ubytovacích zařízeních dosáhla konverze rezervačního systému až 16 procent, tedy osminásobku průměru celého odvětví.
„Širší partnerství s Hostelling International otevírá možnosti, které jsou při samostatné práci jednotlivých asociací těžko dosažitelné: sdílení benchmarků, výměnu zkušeností a úspory z rozsahu. Tento směr plně podporujeme a těším se, až z něj budou těžit další asociace stejně jako my,“ dodává McGrath.