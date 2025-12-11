Čeští investoři podpořili startup dcery šéfky EK von der Leyenové. Pomocí AI agentů mění způsob, jakým firmy pracují s geoprostorovými daty

Jeden milion amerických dolarů. Přesně na tolik si v aktuálním pre-seed investičním kole přišel startup PangeAI, který na Stanfordu založili Čech Marek Miltner a Johanna von der Leyenová, dcera šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Cílem jejich společného projektu je pomocí umělé inteligence změnit způsob, jakým firmy a také veřejné instituce pracují s geoprostorovými daty.
„Kde stavět, kde chránit přírodu, kde hrozí klimatická rizika – to vše dnes dokážou analyzovat pouze expertní týmy, které každému projektu věnují celé týdny. S Markem jsme to zažili na vlastní kůži během práce v poradenství, průmyslu i akademické sféře,“ vysvětluje von der Leyenová, s níž se Miltner seznámil právě během společného působení na zmíněné kalifornské univerzitě.
„Geoprostorová inteligence zůstává už desítky let zaseknutá v konzultantském režimu. GIS software v roce 2025 vypadá jako software pro Windows 95,“ říká Miltner. „PangeAI jsme vybudovali proto, aby každá organizace mohla provádět pokročilé prostorové analýzy okamžitě, autonomně a ve škále,“ doplňuje.
Jejich společný projekt podpořili jak samotná Stanfordova univerzita, tak i subjekty z obou stran Atlantiku. Vedle amerických investorů Plug and Play, Vocal VC či RTP Global to jsou čeští Tensor Ventures, Spinoffy Alexandry Kalové a také skupina Miton. „Vize zakladatelů, stejně jako jejich zkušenosti, nás zaujaly od první konverzace. A upřímně – máme radost, že můžeme podpořit projekt s evropskými kořeny, který chce redefinovat celou obrovskou kategorii,“ komentuje investici partner Mitonu Tomáš Matějček, do jehož portfolia patří například i Rohlík či Rossum.
Cílem PangeAI je trh geoprostorové inteligence, jehož nynější hodnota se odhaduje na částku 100 milionů dolarů. Geoprostorová data jsou klíčová pro celou škálu různých byznysů – energetikou počínaje, přes pojišťovnictví až po oblast takzvaného přírodního kapitálu, kde se hodí například k detekci změn ve využití půdy či degradace lesů.