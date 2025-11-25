Českým a slovenským dolarovým milionářům akcie poprvé vydělaly více než jejich vlastní podnikání

Čeští a slovenští dolaroví milionáři za sebou mají rekordně úspěšný rok. Vyplývá to z výsledků 15. ročníku průzkumu J&T Banka Wealth Report 2025, který mapuje postoje a investiční chování milionářů. Podle nových dat se tuzemským a slovenským boháčům dařilo dobře, a to i navzdory přetrvávajícímu geopolitickému napětí.
„Letošní rok byl po relativně dlouhém období poznamenaném pandemií, energetickou krizí a inflační vlnou první, o kterém by se dalo hovořit jako o standardním. Ekonomika České republiky se vrátila k solidnímu růstu a inflace se stabilizovala poblíž dvouprocentního cíle České národní banky. Ohledně budoucího makroekonomického vývoje pak v Česku také panuje optimistická nálada,“ uvedl Adam Ruschka, ekonom J&T Banky.
Kromě zlepšení celkové ekonomické situace letos došlo rovněž k významné změně v tom, odkud bohatství milionářů pochází. Letos poprvé totiž k růstu majetku bohatých nejvíce přispěly akcie, a to konkrétně u 50 procent dotazovaných. Díky příjmům z podnikání a zaměstnání pak zbohatlo 41 procent lidí, díky investičním nemovitostem 37 procent a díky dluhopisům 34 procent. Do popředí zájmu se ale v poslední době dostává rovněž private equity, tedy investice do soukromých společností.
„Přibližně polovina českých a slovenských dolarových milionářů dnes volí private equity jako investici, od které v příštích 12 měsících očekávají nejzajímavější zhodnocení. Může za to i fakt, že počet firem na burzách dlouhodobě klesá a stále více z nich získává kapitál soukromě. Private equity tak dává přístup k rostoucím firmám a zároveň méně podléhá krátkodobým výkyvům, což je důvod, proč mu věnují stále větší pozornost,“ vysvětlil Roman Koděra, manažer privátního bankovnictví J&T Banky.