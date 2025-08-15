Český trh průmyslových nemovitostí se stále nezotavil. Poptávka je podprůměrná, nově dokončených prostor málo

Situace na českém trhu průmyslových nemovitostí se po loňském oslabení ještě nezlepšila. Vyplývá to z výsledků pravidelného kvartálního průzkumu zpracovaného společností Colliers. Podle něj odvětví trápí především nízká hrubá realizovaná poptávka, která byla ve druhém čtvrtletí letošního roku o 34 procent pod pětiletým průměrem, přičemž dosáhla 304 900 metrů čtverečních. Čistá poptávka bez započítaných renegociací pak oproti pětiletému průměru poklesla o 40 procent na úroveň 169 600 metrů čtverečních.
Kromě poptávky zůstal ve druhém čtvrtletí nízký také objem nově dokončených průmyslových prostor, který dosáhl pouhých 131 600 metrů čtverečních. To je sice o 31,8 procenta více než ve stejném období loňského roku, ale zároveň o 30 procent méně než je pětiletý průměr.
„Ačkoli byl počet dokončených skladů v posledním čtvrtletí nízký, ve výstavbě je aktuálně rekordních 1,7 milionu metrů čtverečních ploch ve 171 logistických parcích napříč Českou republikou, a to je jasným důkazem nezpomalujícího tempa rozvoje trhu. Ještě letos by měla být dokončena více než polovina této plochy. Kvůli nízké poptávce je však možné, že se některé termíny dokončení posunou až na rok 2026,“ vysvětlil Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.
Podle analytiků je zajímavý také vývoj míry neobsazenosti, která ve druhém čtvrtletí vzrostla na čtyři procenta a přesáhla 511 tisíc metrů čtverečních, což představuje meziroční nárůst o 1,3 procentního bodu. Při započítání volných ploch v rámci projektů ve výstavbě je však skladů k dispozici téměř dvakrát tolik, což je dobrá zpráva především pro nájemce.
„Zatímco česká ekonomika pokračuje v růstu, průmyslový trh prochází obdobím určité rekalibrace. Poptávka poklesla, což nicméně mělo pouze omezený vliv na nabízené nájemné. Situaci ztěžují dlouhé procesy stavebního povolování, méně flexibilní a nákladnější pracovní síla a další administrativní problémy,“ uzavřel Stanko.