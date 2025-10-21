Český Trezor zvedá laťku. Kryptopeněženka Safe 7 přináší první auditovatelný bezpečnostní čip, připravená je i na éru kvantových počítačů

Hardwarové kryptopeněženky umožňují bezpečně uchovávat soukromé klíče offline, a chránit tak digitální aktiva před hrozbami z online světa. I z tohoto důvodu patří k nejběžnějším způsobům správy kryptoměn. Česká firma Trezor ze skupiny SatoshiLabs vyvinula svoji první takovouto kryptopeněženku již před dlouhými 12 lety, no a nyní přichází na trh s její novou verzí.
Zařízení nese název Trezor Safe 7 a kombinuje první transparentní a auditovatelný bezpečnostní čip TROPIC01 s architekturou připravenou na kvantové technologie. To znamená, že jej lze budoucími updaty připravit na postkvantovou bezpečnost, aniž by bylo nutné měnit samotnou peněženku. Safe 7 je bezdrátový, má barevný dotykový displej, tělo z eloxovaného hliníku a open-source firmware. Uživatelé tak mohou spravovat kryptoměny bezpečně a odkudkoli.
Novinka využívá vrstvený přístup k bezpečnosti, kdy dvojice bezpečnostních čipů zajišťuje fyzickou i kryptografickou ochranu, zatímco privátní klíče jsou uchovány odděleně od hostujícího systému. Všechny citlivé operace se potvrzují přímo na 2,5palcovém dotykovém displeji. Peněženka podporuje Bluetooth Low Energy i magnetické bezdrátové nabíjení Qi2, a díky platformě Trezor Suite umožňuje spravovat tisíce coinů a tokenů, obchodovat, stakeovat i využívat integrace třetích stran – vše v jednom rozhraní.
Hardware doplňuje odolné hliníkové tělo se sklem Gorilla Glass 3 a baterie LiFePo4, které zajišťují dlouhou životnost a odolnost vůči prachu i polití. K dispozici je i verze bitcoin-only pro uživatele, kteří preferují užší zaměření. Safe 7 stojí 249 dolarů (necelých 5 200 korun) a doručování začne do čtyř týdnů ve variantě Charcoal Black. Verze Obsidian Green dorazí v brzké době.
„V době, kdy pohodlí přitahuje uživatele k burzám a ETF, je podle nás důležitější než kdy jindy posílit to, co skutečně znamená self-custody – plnou kontrolu bez kompromisů. Trezor Safe 7 je naše odpověď. První hardwarová peněženka s plně auditovatelným bezpečnostním čipem, duální čipovou architekturou a bezdrátovým designem, navržená pro dlouhodobé používání. Odráží vše, za čím si stojíme – transparentnost, jednoduchá použitelnost a důvěra, která nevyžaduje svolení. S tímto zařízením děláme z nejbezpečnější volby zároveň i tu nejintuitivnější a zvyšujeme laťku pro to, co by uživatelé měli očekávat od bezpečnosti kryptoměn,“ uzavírá CEO Trezoru Matěj Žák.