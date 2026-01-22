Český jednorožec Mews získává rekordních 300 milionů dolarů. Investice urychlí rozvoj AI a autonomních hotelových systémů

Českému scaleupu Mews se daří. Krátce po dokončení své čtrnácté akvizice, kterou se stala firma DataChat, hlásí zisk rekordních 300 milionů dolarů (zhruba 6,27 miliardy korun) v investičním kole Series D. Investici vede firma EQT Growth, novými investory jsou Atomico a HarbourVest Partners, k nimž se připojili stávající investoři Kinnevik, Battery Ventures a v neposlední řadě i Tiger Global.
Zmíněná investice představuje pro firmu Mews, která poskytuje ubytovacím zařízením systém pro správu rezervací, check-inů a vyřizování požadavků jejich hostů, zásadní milník. Zároveň stanovuje valuaci společnosti na 2,5 miliardy dolarů (přibližně 52,25 miliardy korun), přičemž se tak děje po roce silného a stabilního růstu, během něhož vzrostl hrubý zisk z SaaS řešení o 55 procent.
Získané peníze umožní urychlit rozvoj AI a autonomních systémů. Firma plánuje také rozšířit službu Mews Payments a související fintech infrastrukturu. Cílem je integrovat platební a obchodní funkce přímo s provozem hotelů a posílit propojení mezi poskytovanými službami a generováním příjmů. Zároveň bude pokračovat v mezinárodní expanzi v Severní Americe, Evropě i dalších trzích.
„Hotelnictví je odvětví postavené na zážitcích. Zájem trhu ve Spojených státech i v Evropě potvrzuje přínos našeho řešení. Je skvělé vidět, že v oblasti umělé inteligence a autonomních hotelových systémů se nám daří postupovat rychleji než konkurenci. Současná investice nám umožní dále posilovat naši vizi vytvářet řešení, která pomáhají hotelům využívajícím Mews dosahovat vyšší ziskovosti,“ uvádí zakladatel společnosti Mews Richard Valtr.
Úspěch platformy Mews potvrzují i čísla. Aktuálně ji využívá 15 tisíc zákazníků a více než 146 tisíc aktivních hoteliérů měsíčně v 85 zemích. Loni platforma zpracovala 42,3 milionu odbavených rezervací, z toho 3,2 milionu prostřednictvím samoobslužného kiosku Mews Kiosk. Objem transakcí dosáhl 19,7 miliardy dolarů (409 miliard korun) a díky vlastní funkci Mews Spaces vytvořila společnost pro hoteliéry dodatečné příjmy ve výši 537 milionů dolarů (více než 11 miliard korun).