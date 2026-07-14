Český HTG Medical získal od investorů 450 tisíc eur. S certifikovanou technologií pro nemocnice chystá expanzi do Evropy

Ve zdravotnictví nestačí přijít s dobrým nápadem. Úspěch závisí také na schopnosti projít náročnou regulací, prokázat přínos v reálném nemocničním provozu a získat důvěru investorů.
To vše se nyní podařilo českému medtech startupu HTG Medical, který získal v pre-seed investičním kole 450 tisíc eur (zhruba 11 milionů korun) od JIC Ventures, Garage Angels, Electron Capital Partners i stávajících investorů. K nim patří Jinej fond, v němž figurují Jiří Hlavenka a Jan Sláma, a Dendis Capital Miloše Dendise. Investice přichází ve chvíli, kdy HTG Medical obdržel evropskou zdravotnickou certifikaci MDR, jež po svém zpřísnění patří k nejnáročnějším na světě a představuje klíčový předpoklad pro vstup na zahraniční trhy. Tam se chce firma vydat se svým hlavním produktem HTG Urogram.
Jde o zařízení, které automaticky měří výdej moči pacientů na jednotce intenzivní péče a odesílá data přímo do nemocničního informačního systému. Nahrazuje tak ruční zapisování hodnot, šetří zdravotním sestrám až hodinu práce denně a zároveň omezuje riziko chyb. Řešení má za sebou více než čtyři tisíce hodin testování v nemocničním provozu a úspěšně funguje například na kardiovaskulární JIP v pražském IKEMu.
Získaný kapitál využije startup především na zahraniční expanzi. V první fázi se zaměří na Rakousko, Španělsko, Francii a Nizozemsko, kde už navázal spolupráci s distributory. Získaná certifikace navíc otevírá dveře i mimo Evropu, kde poslouží jako regulatorní odrazový můstek pro rychlou registraci na dalších trzích, například v Austrálii, Singapuru, Malajsii nebo Saúdské Arábii. Kromě toho chce společnost do budoucna rozšířit své portfolio o další zařízení propojená s nemocniční infrastrukturou a vybudovat platformu pro automatizaci procesů na JIP.
„Přicházejí s modelem, kde zákazník neutratí víc, než utrácí dnes, ale dostane k tomu automatizaci a data navíc. V nemocnicích je to reálná vstupní strategie. Tým je rychlý, motivovaný a má teď certifikaci, která mu otevírá dveře k prvním prodejům. Ambice jít do Evropy je v tomto případě logický další krok, nejen aspirace,“ dodává managing partner JIC Ventures Miloš Sochor.