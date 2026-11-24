Neoprávněné drony představují stále větší bezpečnostní riziko pro letiště, elektrárny i další objekty kritické infrastruktury. Jejich zneškodnění navíc není jednoduché: sestřelený stroj může svými troskami ohrozit lidi, budovy či samotný provoz, jak ukázal loňský incident na letišti v Mnichově, kde hlášené bezpilotní letouny během necelých 24 hodin zastavily přílety a odlety dopravních letadel hned dvakrát.
Jedním z řešení jsou technologie, které dokážou dron zachytit a bezpečně odnést pryč. Takový systém vyvíjí i česká technologická firma Eagle.One, jež nyní postoupila do finále evropské soutěže Anti-Drone Response 2.0 společně s dalšími čtyřmi týmy.
Její autonomní zásahová oktokoptéra funguje jako takzvaný efektor, tedy prostředek fyzického zásahu. Přes rozhraní API se napojuje na detekční systémy, které už provozovatel letiště či jiného objektu používá. Jakmile zaznamenají narušení perimetru, dron vzlétne, zamíří na určené souřadnice a pomocí vlastních senzorů cíl vyhledá a sleduje. Následně předpoví jeho dráhu, zachytí ho do sítě a odnese pryč.
Při testování v Německu měli operátoři z Eagle.One za úkol ochránit vymezený prostor a reagovat na narušení ohlášené sirénou. Lovec vzlétl podle souřadnic z detekčního systému, který firma pro soutěž připravila ve spolupráci se společností Fly4Future a skupinou MRS z ČVUT. Jejich letoun postupně zachytil tři cílové drony, mezi jednotlivými zásahy vždy pouze přistál a dostal novou síť. Při každém zásahu se řídil aktuálními údaji z detekce a sám vyhodnotil nejvhodnější způsob postupu. Cíle se přitom lišily velikostí, rychlostí i letovou dráhou a scénáře zahrnovaly také manuální zásahy.
„Pro zákazníky, jako jsou letiště nebo bezpečnostní složky, je nezávislé ověření v realistických podmínkách silnější argument než jakákoli ukázka, kterou připravíme sami. V závěrečném kole nás čekají ještě náročnější scénáře, na které se už připravujeme,“ dodává šéf vývojového týmu Matěj Petrlík s tím, že výsledek má svoji váhu hlavně proto, že systém prověřovala nezávislá mezinárodní soutěž. Ta začala již 1. března 2026, potrvá celkem 15 měsíců a organizují ji německá Spolková agentura pro průlomové inovace SPRIND a švédská agentura Vinnova.
Do skladů, tunelů i technologických šachet. Česká firma představila autonomní indoor dron, který zvládne inspekce bez GPS
Cílem soutěže je vyvinout systémy, jež dokážou samostatně zneškodnit dron o hmotnosti až 25 kilogramů a rychlosti až 200 kilometrů v hodině, aniž by použily výbušniny či jiné ničivé prostředky nebo poškodily okolí. Závěrečné sedmiměsíční kolo prověří technologie v realistických situacích, přičemž každý finalista může v této fázi získat až 300 tisíc eur, tedy téměř 7,4 milionu korun.