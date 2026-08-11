Český jednorožec Mews získal evropskou platební licenci. Začne zpracovávat platby hotelů a postaví vlastní finanční infrastrukturu

Startup, který založil podnikatel Richard Valtr a jenž se stal jedním z prvních českých jednorožců, vyvinul operační systém pro pohostinství, který sjednocuje pracovní postupy v oblastech tržeb, provozu i celého pobytu hosta. Nyní se však Mews posouvá o notný kus dál. Jeho dceřiná společnost Mews Financial Services získala od nizozemské centrální banky De Nederlandsche Bank licenci instituce elektronického peněžnictví (EMI), díky níž bude moci v Evropské unii samostatně zpracovávat platby a spravovat finanční toky hotelů. Zároveň jako regulovaný subjekt bude podléhat pravidlům dohledu, ochrany klientských prostředků a dodržování předpisů pro platební služby v Evropském hospodářském prostoru.
Díky tomu se Mews stává prvním hotelovým operačním systémem v EU s regulovaným oprávněním pro zpracování plateb. Dosud v jeho platformě vznikala provozní data, zatímco samotné finanční transakce zpracovávaly systémy třetích stran. Nově chce firma obě oblasti propojit do jednoho prostředí a vytvořit základ pro budoucí vývoj finančních produktů určených přímo pro potřeby hotelů. V nich totiž finance nikdy nefungovaly jako jeden propojený systém.
„Na jednom konci stojí platba, na druhém banka a mezi nimi je excelová tabulka pro párování plateb. Operační systém pro hotelnictví proto musí zahrnovat i finanční správu, neboť produktivita a růst do velké míry závisí na řízení rizik. Integrované platby tuto mezeru začaly zacelovat, ale licence nám dává základ jít ještě dál a vybudovat finanční infrastrukturu, která pohostinství dlouhodobě chyběla,“ vysvětluje Valtr.
Nejde přitom o malý objem peněz. Jen v roce 2025 v Mews zpracovali transakce v hodnotě 19,7 miliardy dolarů, tedy více než 400 miliard korun. Při tomto objemu se integrace příjmu tržeb, správy finančních prostředků, jejich převádění a účtování stalo pro roztříštěné systémy příliš složité. Finanční infrastruktura zabudovaná přímo v operačním systému tuto výzvu řeší. Jeho součástí budou také nástroje pro řízení rizik, odhalování podvodů, kontrolu sankcí a opatření proti praní špinavých peněz.
První regulované funkce chce Mews spustit v omezeném režimu od konce letošního roku, nejprve v pilotní skupině ubytovacích zařízení v Nizozemsku. Po vyhodnocení zkušebního provozu plánuje jejich rozšíření i do dalších zemí EU.