Český Citfin slaví 30 let. K výročí si nadělil expanzi na další dva evropské trhy

Česká finanční instituce Citfin, která se specializuje na devizové obchody, mezinárodní platební styk a řízení měnového rizika pro malé a středně velké firmy, letos slaví 30 let od svého vzniku. Vedení společnosti se tyto oslavy rozhodlo pojmout ve velkém stylu, neboť při té příležitosti oznámilo záměr rozšířit vlastní služby na další dva evropské trhy. Po České republice a Slovensku nyní přichází na řadu též Maďarsko a Rumunsko.
„Třicet let na finančním trhu je pro nás především závazek vůči klientům. To, že dnes Citfin dál roste, je výsledkem dlouhodobé důvěry firem, se kterými spolupracujeme, i našeho osobního přístupu,“ říká majitel společnosti Gabriel Kovács.
K avizovanému vstupu do Maďarska a Rumunska, který se má odehrát ještě v první polovině tohoto roku, se management Citfinu v čele s předsedou představenstva Milanem Cermanem rozhodl mimo jiné proto, že se stejně jako v případě Česka, potažmo Slovenska jedná o ekonomiky, v nichž zahraniční obchod hraje velice významnou roli a kde tamní společnosti přirozeně čelí nejen měnovému riziku, ale i potřebě řešit směnu a zahraniční platební styk, a to pochopitelně co nejefektivněji.
„Platby nebo směna měn dnes samy o sobě nestačí. I malé firmy dnes očekávají sofistikované nástroje pro řízení kurzového rizika a expertní podporu. Zároveň chtějí mít možnost řešit své potřeby s konkrétním člověkem a mít k dispozici kvalitní digitální prostředí,“ zdůrazňuje generální ředitel Citfinu, jenž po celou dobu své existence zůstává ve stoprocentně českém vlastnictví.