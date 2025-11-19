Český (a slovenský) Slevomat zpět v českých rukou. Skupina Genesis Capital se stává novým majoritním vlastníkem oblíbeného slevového portálu

Česká skupina Genesis Capital zakladatele Jana Taubera se pochlubila významnou akvizicí. Za blíže neupřesněnou sumu se totiž prostřednictvím svého Genesis Private Equity Fund V stala novým většinovým vlastníkem internetového portálu Slevomat.cz a jeho slovenské odnože Zlavomat.sk. Oblíbený slevový portál, jehož cílem je zpřístupnit kvalitní cestování a volnočasové aktivity co nejširšímu okruhu lidí, se tak opět vrací do českých rukou poté, co byl posledních osm let součástí britské společnosti Secret Escapes.
„Skupina Slevomat je silná a dobře řízená společnost s vedoucím postavením na českém a slovenském trhu. Dlouhodobě roste a dokazuje, že si umí udržet svoji pozici i v silně konkurenčním online prostředí. Vidíme velký potenciál dál rozvíjet její silnou značku, posilovat spokojenost a loajalitu jejích zákazníků i technologické schopnosti. Těšíme se na spolupráci se stávajícím managementem na dalším rozvoji společnosti, posilování její tržní pozice a hledání nových příležitostí k růstu,“ komentoval transakci Tomáš Sýkora, šéf investic v Genesis Capital Equity.
„Děkujeme Secret Escapes za dlouhé roky úspěšné spolupráce a jsem nadšený, že mohu na dalším růstu pracovat s partnerem Genesis Capital. Osobně mám velkou radost z toho, že se skupina Slevomat, kterou založil český podnikatel Tomáš Čupr, vrací do českých rukou. Už při našem prvním setkání s kolegy z Genesis jsem cítil, že si vzájemně velmi sedíme,“ zdůraznil současný šéf Slevomatu Tomáš Braverman, který se zároveň stal i novým menšinovým spolumajitelem zmíněného portálu.
Dalšími minoritními vlastníky jsou podle ČTK marketingový ředitel Matěj Dvorský, produktová šéfka Romana Trusinová, CFO Petr Hýža, technický ředitel Jaroslav Hanslík, ředitel pro příjmy Jakub Mazal a personální šéfka Lucia Pavlíková. Na investici se rovněž podílí společnost family office podnikatelky Jitky Cechlové Komárkové, přičemž dokončení transakce podléhá schválení příslušného antimonopolního úřadu.