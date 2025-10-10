Česko získá novou továrnu na umělou inteligenci, její součástí bude i superpočítač KarolAIna

Česká republika uspěla v posledním kole výzev na evropské továrny zaměřené na umělou inteligenci. V Ostravě díky tomu vznikne takzvaná Czech AI Factory, jejíž součástí bude především velmi výkonný superpočítač, ale i mnoho dalších navazujících služeb. Za celým projektem stojí konsorcium šesti partnerů vedené Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava.
Hlavním cílem Czech AI Factory má být podpora rozvoje a zavádění umělé inteligence v Česku se zaměřením na praktické aplikace, technologickou infrastrukturu a rozvoj dovedností. Dalším důležitým záměrem je rovněž hlubší integrace českého AI ekosystému do evropské sítě AI Factories a dalších iniciativ v odvětví umělé inteligence. To by mělo vést ke zvýšení mezinárodní kredibility a posílení šance k možnému umístění jedné z evropských AI GigaFactories právě v Česku.
Jádrem celého projektu se stane superpočítač KarolAIna optimalizovaný právě pro úlohy spojené s umělou inteligencí. Jeho součástí tedy bude zhruba 340 nejmodernějších AI čipů, které poskytnou celkový výkon dosahující 850 PFlop/s v běžných AI operacích. KarolAIna bude sloužit průmyslu, veřejné správě, výzkumným týmům i startupům a poskytne pokročilý výpočetní výkon potřebný pro trénování, nasazování a experimentování s AI modely.
„Úspěch Czech AI Factory je významným milníkem nejen pro VŠB – Technickou univerzitu Ostrava, ale i pro celý český inovační ekosystém. Potvrzuje, že dlouhodobé investice do výzkumné infrastruktury, mezinárodních partnerství a rozvoje digitálních kompetencí přinášejí hmatatelné výsledky. Díky novému superpočítači a odbornosti našich partnerů činí Česko důležitý krok k tomu, aby se stalo aktivním přispěvatelem evropské excelence v oblasti umělé inteligence. Jsme hrdí na to, že právě Ostrava bude stát v centru této proměny,“ sdělil Igor Ivan, rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava.
Celkové náklady na Czech AI Factory dosahují téměř jedné miliardy korun. Polovina těchto prostředků bude hrazena z evropské iniciativy EuroHPC JU, která bude čerpat 50 procent výpočetního času superpočítače KarolAIna a navazujících AI služeb, druhou polovinu částky pak zaplatí Česká republika.
„Czech AI Factory bude nejen poskytovat špičkovou výpočetní infrastrukturu, ale otevře nové příležitosti pro nejrůznější subjekty napříč ekonomikou i společností, včetně zcela nového okruhu uživatelů, a to díky široké nabídce AI služeb. Ty budeme rozvíjet společně s dalšími partnery pro celou řadu aplikačních oblastí – od průmyslové výroby, energetiky a zdravotnictví přes veřejnou správu a kyberbezpečnost až po mobilitu budoucnosti. To vše v rozsahu, který by bez Czech AI Factory nebyl možný,“ uzavřel profesor Vladimír Mařík z Českého vysokého učení technického v Praze.